Davidová o oberhofské tečce: Právě takové závody mě posouvají dopředu

Posedmé v aktuální sezoně jste ve Světovém poháru skončila v první desítce. Loni jste na stejnou bilanci potřebovala celou sezonu, tentokrát jste to zvládla už v půlce ledna.

S tím jsem určitě spokojená. Bohužel mi ta ještě lepší umístění na poslední položce furt utíkají. Ale doufám, že pozitiva zatím převažují.

Byla jste dnes velmi často k vidění v popředí pole, často na úplné špici. Jak se vám z takové pozice závodilo?

Popravdě, nejela jsem tam úplně dobrovolně, ale nabrala jsem super zkušenosti. Jsou závody, které mě posouvají dopředu, a právě tenhle byl jedním z nich.

Vypadalo to, že vám jednak rychle jedou lyže, a zároveň že se vám úplně nelíbí pomalejší tempo ostatních. Bylo to tak?

Ony se totiž ostatní holky pravidelně nahoře na kopci zastavily a nikdo nechtěl jet vepředu, protože na rovině foukal protivítr, což nebylo vůbec příjemné. Jenže já zatím nestřílím tak rychle jako jiné, nemohu si tedy před střelnicí dovolit až takhle zpomalit. Proto jsem nasadila v čele takové tempo, aby nás nedojely ty skupinky za námi, kde bylo ještě dalších 25 holek. Nepřišlo mi z mého pohledu výhodné, abychom se tam zastavovaly.

Jela jste zároveň na trati často na kraji, blízko u bariér. To byl úmysl?

Ani ne. Prostě to tak vycházelo. V kopcích jsem si najížděla trochu vedle ostatních, je to lepší, když vám styl závodnice před vámi nevyhovuje. A ty roviny pak prostě zbyly na mě. Ale když přihlédnu k tomu, že jsem se před závodem cítila dost šíleně, nejelo se mi nakonec vůbec špatně.

Obě položky vleže jste zvládla bezchybně. Cítíte při nich přibývající jistotu?

Jo, každý závod, kdy se mi povede ty ležky takhle zastřílet, mi dodá do těch dalších trochu sebevědomí.

Markéta Davidová na střelnici v Oberhofu.

Na závěrečnou stojku jste za vedoucí Wiererovou dorazila v čele skupiny bojující o 2. až 4. místo. Načež vám dvě rány letěly příliš doleva mimo terče. Víte proč?

U té první rány to vím, na ni jsem už příliš zleva najela. Sice jsem ji spustila ve chvíli, kdy jsem měla, ale tím jak byla najetá zleva, tak terč nespadl. Zato u druhé chyby nevím, co jsem udělala špatně. Asi už jsem to tam neměla úplně pod kontrolou.

A najednou jste byla čtrnáctá.

Já popravdě ani nevěděla, kolikátá z trestného kola vyjíždím, takže mě to ani moc nestresovalo. Ale když jsem po závodě koukala na výsledky, pomyslela jsem si, že podobně našlapanej masák jsem už dlouho nezažila. Jsem desátá a přitom jen půl minuty od vítězky. A přede mnou je to od 6. místa našlapané jedna za druhou. Celou dobu jsem v posledním kole viděla ty holky před sebou, ale na ještě větší posun už nebyla síla.

Přesto jste měla hned po Rusce Mironovové druhý nejrychlejší čas posledního kola. Těch sil v porovnání s ostatními muselo být dost.

Jo, sama jsem byla překvapená, že jsem v něm dokázala jet docela dobře. Až v cíli jsem potom zjistila, že jsem zase v desítce. Jestli mi na trati hlásili, jak si stojím, tak jsem to asi ani nevnímala.

Oberhofské tratě jsou považovány za jedny z nejtěžších ve Světovém poháru. Že jste po dvou zdejších týdnech na tom se silami stále dobře, je tudíž dobrým znamení, ne? Vzpomínám si, jak jste byla loni naopak naprosto vyšťavená na konci dvou týdnů na mistrovství světa v Anterselvě.

Taky jsem z toho sama překvapená, jak jsem tady z takové únavy ještě dneska dokázala zazávodit.

Vraťme se ještě k sobotní štafetě. Přestože při ní Lucie Charvátová musela na jedno trestné kolo, o umístění do 6. místa jste v posledních letech mluvily jako o úspěchu.

Však jsme také za to 6. místo rády. Na těchto pozicích bychom měly jezdit pravidelně a ne že budeme až někde úplně vzadu. Rozhodně byla ta štafeta pro nás vzpruhou, že to jde a že to umíme.

Opět jste při ní poněkud přeházely pořadí úseků.

Záleží vždycky na aktuální situaci. Není rozhodně dané, že takhle už budeme jezdit celou sezonu, sestava se odvíjí i od výkonů v předchozích závodech. Ale konkrétně tady v Oberhofu se domnívám, že to bylo nejlepší možné pořadí úseků, jak mohli trenéři postavit.

Teď vás čeká noční přesun do Anterselvy.

Jo, balíme a za chvilku vyrážíme, Evik (Puskarčíková) už na mě čeká. Po půlnoci bychom tam měly dorazit.

Předloni to pro vás při pohárovém sprintu byla Anterselva vítězná. Navíc máte ráda tamní scenérii a často modrou oblohu.

I proto se tam těším. Doufám, že bude hezké počasí. Tak nějak s tím dopředu počítám a bojím se, abych pak nebyla zklamaná.

Program začne v Anterselvě vytrvalostním závodem, který jste v předminulé sezoně dvakrát zajela na stupně vítězů. Jaký k němu máte vztah?

Že bych se na něj bůhvíjak těšila, to zase ne. Ale je pro mě výzvou.

Nestřílí se v něm až tak rychle jako na kratších distancích. Je to pro vás výhoda?

Jo, můžu si na položky dopřát víc času. Jenže ono to někdy není ani moc ku prospěchu.