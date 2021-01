První navrátilci po covidové karanténě. Biatlonisté načínají sedmé kolo SP

Ve čtvrtek začíná v italské Anterselvě vytrvalostním závodem žen sedmé kolo Světového poháru. Češi při něm nenaplní plnou kvótu pěti mužů a žen, oba týmy se představí ve čtyřech.

Z mužského kvarteta, jež startovalo v Oberhofu, přejeli do Anterselvy Ondřej Moravec a Jakub Štvrtecký. Ty doplní Tomáš Krupčík a Milan Žemlička, které němečtí hygienici poslali v Oberhofu do karantény, protože bydleli na pokoji s biatlonisty nakaženými covidem.

„Skončila jim povinná desetidenní karanténa a oba po ní měli negativní PCR test,“ informuje v rozhovoru pro iDNES.cz trenér mužů a sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.

Junioři Mikuláš Karlík a Jonáš Mareček naopak odcestovali z Oberhofu do Arberu na další týden druholigového IBU Cupu a už ve středu tam absolvovali zkrácený vytrvalostní závod.

Karlík v něm navzdory čtyřem ranám mimo terče obsadil zásluhou rychlého běhu coby nejlepší český biatlonista 27. místo.

„V Oberhofu měl Mikuláš trochu smůlu, že jeho prvním závodem v sezoně byl hned svěťák, měl tam ze sprintu přehnaný respekt, i proto v něm byl svázaný a stažený. Zato ve štafetě už jel pěkně,“ hodnotil Rybář. „I on sám mi říkal, že jeho štafeta a sprint byly jako nebe a dudy. Čekáme od něj, že by se měl postupně zlepšovat. A IBU Cup je místo, kde bychom ho momentálně hledali.“

Ženy: Vinklárková raději zamířila na IBU Cup

Ženy nastoupí ve čtvrtek do vytrvalostního závodu v Anterselvě, který startuje ve 14.15, v klasické základní sestavě. Postupně do závodu vyběhnou Jessica Jislová (startovní číslo 22), Eva Puskarčíková (31), Markéta Davidová (48) a Lucie Charvátová (59).

ČESKÁ JEDNIČKA. Markéta Davidová na trati sprintu v Oberhofu.

Proč chybí pátá biatlonistka? Rybář vysvětluje: „Protože pro Terku Vinklárkovou (v Oberhofu pátou v týmu), která by v Anterselvě dost možná jela jen vytrvalostní závod, bude lepší, aby si tento týden na IBU Cupu v Arberu zajela tři závody. Kdyby nám bylo ouvej a někdo ze sestavy pro nedělní ženskou štafetu v Anterselvě vypadl, stále tam ještě můžeme někoho převézt z Arberu, i když by to zase bylo trochu na sílu.“

Vytrvalostní závod žen v Anterselvě Od 14.15 hodin online

Jihotyrolská Anterselva, neboli německy Antholz, je nejvýše položeným dějištěm závodů Světového poháru a v minulých letech byla svědkem českých úspěchů.

Předloni zde Markéta Davidová senzačně vyhrála pohárový sprint a obsadila 2. místo v hromadném závodě.

Při loňském mistrovství světa se tu o další senzaci postarala bronzem ve sprintu Lucie Charvátová a medaili ze stejného kovu získala i smíšená štafeta Puskarčíková, Davidová, Moravec, Krčmář.

Trenér žen Egil Gjelland pro webové stránky biatlonového svazu o současné výkonnosti Davidové a Charvátové uvedl: „Makula podává stabilně dobré výsledky. Je opravdu blízko těm nejlepším, má motivaci a tvrdě pracuje na tom, aby se dostala na úplnou špičku. V případě Lucky je potřeba střílet, kdykoliv to bude možné. Pokud investuje čas do střelby, vrátí se jí to. Je rychlá a my víme, že když se trefí, může bojovat o nejvyšší příčky.“

Lucie Charvátová při tréninku v Anterselvě:

Jak jsou na tom marodi?

Co se týče dalších mužů, kteří v minulých týdnech onemocněli covidem, Michal Krčmář měl sice minulou středu kontrolní PCR test stále pozitivní, ale začátkem tohoto týdne už negativní. Ovšem je otázkou, zda si před mistrovstvím světa v Pokljuce (od 9. února) ještě zazávodí.

Do Anterselvy se Krčmář určitě nechystá, nejistý je i jeho možný start v polském středisku Duszniki Zdroj, které příští týden hostí mistrovství Evropy. To bývá v biatlonu určené hlavně pro závodníky z IBU Cupu, ale Krčmář zvažoval, že by se tu po covidové léčbě mohl rozzávodit.

„Po covidu je teď Michal v první zotavovací fázi,“ říká Rybář. „Zatím všechna zdravotní vyšetření, kterými prošel, jsou v pořádku. Budeme mu postupně navyšovat zátěž a uvidíme, jakou paseku zanechalo onemocnění na jeho svalech.“

KDY SE VRÁTÍ? Michal Krčmář během mužské štafety v Hochfilzenu.

Nyní čekají PCR testy po onemocnění covidem juniory Vítězslava Horniga a Tomáše Mikysku. Adam Václavík absolvoval kontrolní test také v pondělí, ale ještě zůstává pozitivní. Další test ho čeká příští pondělí.

„Byli bychom rádi, aby se všichni kluci co nejrychleji vrátili do závodního procesu, ale u covidu je velkou neznámou, jak rychle to kdo zvládne,“ poukazuje Rybář.

Také proto je stále nejistá nominace na evropský šampionát v Polsku.

„Ve hře jsou junioři, určitě by tam měl jet i Milan Žemlička a je možné, že si do Polska na nějaký závod před mistrovstvím světa odskočí i někdo z A-týmu, ať už Tomáš Krupčík nebo Michal Krčmář, aby si zkusil rychlejší závod, pokud by jeho tělo na návrat do tréninku reagovalo dobře,“ plánuje Rybář. „Ale musíme zvážit i to, že prolínání skupin lidí může být před mistrovstvím světa riskantní.“

Kdo pojede na mistrovství světa?

Nominaci pěti mužů a pěti žen na světový šampionát v Pokljuce udělají trenéři až po mistrovství Evropy.

Jasné by mělo být čtyřčlenné jádro týmu žen Davidová, Charvátová, Puskarčíková a Jislová, k nim by mohla přibýt jako pátá Tereza Voborníková nebo Tereza Vinklárková.

Ve středu si ve vytrvalostním závodě IBU Cupu v Arberu vedla lépe Voborníková, se dvěma trestnými minutami coby nejlepší z Češek na 21. místě.

V mužské nominaci pro Pokljuku by měli být Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký a pokud se mu podaří návrat po covidu, tak pochopitelně i česká jednička Michal Krčmář.

Kdo k nim? Aspirantů je stále dlouhá řada. Ve frontě na dvě zbylá místa stojí mladíci Mikuláš Karlík, Tomáš Mikyska a Vítězslav Hornig i starší závodníci Tomáš Krupčík, Adam Václavík a Milan Žemlička.

„Roli sehraje také zdravotní stav,“ říká Rybář. „Obávám se, že někteří se nebudou schopni vrátit tak rychle, jak bychom chtěli. Takže budeme vařit z toho, co budeme mít k dispozici.“