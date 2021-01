Davidová: Každá Top 10 je super. Jen za tu jednu ránu jsem si nadávala

Startovat do závodu až s číslem 75, na to poslední dobou nejste zvyklá.

Nejsem. Trošku jsem se tomu divila, ale Egil (kouč Gjelland) říkal, že by se měl během závodu uklidňovat vítr, proto nás nasadil až takhle dozadějc.

A uklidňoval se?

Jo jo, nefoukalo. Na ležce jsem dokonce musela vracet jeden cvak (oproti nástřelu), protože vítr vůbec nefoukal.

Trať i při vašem pozdním čísle držela?

Byla taková rozhrabaná, ale to byla možná už hned ze začátku. Rozšlapala se v prvních kolech a potom už se moc neměnila. Dnes určitě její kvalita velké rozdíly nedělala.

Vypadalo to, že si na ni buď už zvykáte a nebo že se po vánoční pauze rozjíždíte. Před týdnem jste tu ve sprintu na nejrychlejší Eckhoffovou ztratila běžecky 30 sekund a dnes už jen 11. Také všechny tři kola jste měla běžecky velmi vyrovnaná (3., 3., 4. čas).

Taky jsem to dneska nerozjela tak, abych vyhrála první kolo. Pocitově jsem závod rozjela líp. Celkově se mi dneska jelo líp, nebylo to tentokrát utrpění od prvních metrů.

Může to tedy být tím rozzávoděním?

Myslím, že jo. Rozjezdy po závodní pauze mi občas trochu trvají a mám je pomalejší.

Na každé z položek jste udělala jednu chybu. Jaká byla ta na ležce?

Ještě jsem se na ni ani neptala, ale podle mě byla ta rána přejetá, nahoře.

Načež přišla první rána vestoje, která ani nezasáhla zařízení a podle zpomalených záběrů letěla pod ně.

Přemáčkla jsem ji. Vůbec jsem ji ještě nechtěla spustit. Tak jsem si tu stojku chtěla hlídat, abych při ní dala nulu, že jsem tu ránu namáčkla víc, než jsem měla. I mě samotnou překvapilo, když vystřelila, vůbec jsem to nečekala.

Bylo potom složité zkoncentrovat se na čtyři zbylé terče?

Věděla jsem, že jsem chybu vyplejtvala hned na první ráně a že další už dát nesmím, takže to bylo vlastně jednoduché.

Další chybu už jste nepřidala. Když jste pak ze stojky odjížděla, v záběru kamer bylo vidět, jak kroutíte hlavou.

Jo, to jsem si ještě za tu první ránu nadávala.

Davidová v sezoně Nejlepší umístění v SP 2020/2021 4. místo:

hrom. závod Hochfilzen II

5. místo:

sprint Hochfilzen I

6. místo:

sprint Kontiolahti II

7. místo:

sprint Oberhof I

9. místo:

stíhací závod Hochfilzen I

10. místo:

sprint Oberhof II

12. místo:

stíhací závod Oberhof I CELKOVĚ:

9. místo v pořadí SP

9. místo v pořadí sprintu

3. místo v SP do 25 let

Po stojce jste byla průběžně třináctá, ale v posledním kole jste usilovně stoupala pořadím. Síly tedy nedocházely?

Snažila jsem se, co se dalo. Překvapilo mě, že mi po střelnici hlásí 13. místo, myslela jsem si, že to bude se dvěma ranama mimo horší. Věděla jsem, že před sebou mám pár lidí ve vteřinkách, tak jsem se to snažila nahnat.

Kolekci svých umístění v první desítce jste v této sezoně doplnila na 4., 5., 6., 7., 9. a 10. místo. Do úplné postupky vám tedy scházejí pozice na stupních vítězů a 8. místo.

Beru všechno! (směje se) Každé umístění do desítky je podle mě super. Dnes jsem tedy spokojená.

Z oberhofského programu zbývají sobotní štafeta a nedělní hromadný závod. Až se chce říci, že jet na zdejších velmi obtížných tratích na konci dvoutýdenního závodního bloku hromaďák je s jistou nadsázkou tak trochu za trest.

No… je. Bylo to tak i loni. Ale aspoň je hromaďák dobrý v tom, že kolem vás pořád někdo jede. Každopádně to bude zase „zážitek“.

Dokonce i Tiril Eckhoffová pronesla, že zdejší tratě jsou mimořádně těžké.

Na to máme asi všechni tady dost podobný názor. Snad nezačne sněžit, aby se ještě víc nezpomalily.