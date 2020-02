Trable na střelnici? Totální chyby na spoušti, fakt tragédie, líčila Davidová

Váš stíhací závod měl tři pozitiva. Měla jste pátý nejrychlejší běh, posunula jste se o 12 míst, tři střelecké položky jste zvládla bez chyby.

Hmmm. Ale ta jedna to zkazila, bohužel. Když vyjíždíte z 37. místa, tak za tři dát prostě nemůžete.

Co se stalo při té první střelbě vestoje?

To byly moje hloupé chyby. Na první ránu jsem blbě najela a pak přišly totální chyby na spoušti, ty rány snad ani nemohly být v bílém, fakt tragické. Přitom jsem dobře stála, jenom jsem to nezvládla a v době výstřelu jsem s tou flintou škubla.

Těší vás aspoň zlepšený běh?

Jo, ale já prostě nevím, proč je to ve sprintu takové, jaké to je a dneska je to zase jiný. Ve štafetě to bylo taky dobrý. Už z toho začínám být unavená, protože ten běh býval… Já bohužel nestřílím moc rychle, nejsem tak dobrý střelec, proto to musím dohánět jinde a štve mě, že to takhle skáče. Nikdy se mi nic podobného nedělo, nevím, čím to je a mrzí mě to.

Na tréninku poznáte, jestli to bude ono?

Ne, vůbec. Já jsem se i při sprintu cítila dobře běžecky, ale když jsem pak viděla v cíli běžecké časy, bylo jasné, že to nebylo dobré. Člověk pak nikdy neví, co ho čeká v dalším závodě. Viděla bych se trochu někde jinde.

V závodě se kolem vás často motaly Tiril Eckhoffová s Kaisou Mäkäräinenovou. Dalo se s nimi občas udržet?

Tiril jela jedno kolo za mnou, pak už jsem je viděla jenom před sebou. Ale i tak jsem se snažila pokaždé za někým vyvézt, aby mi holky trochu pomohly.

Máte za sebou tři závody ve čtyřech dnech. Asi uvítáte pondělní volno.

Je určitě příjemné mít den volna. Musíme se dohodnout s trenéry, jestli bude lepší vynechat střelbu a nechat si to nějak uležet, nebo jít střílet. Ale určitě to bude spíš takové volné šmajdání.

Pak vás čeká vytrvalostní závod, kde většina biatlonistek střílí pomaleji. Bude to pro vás výhoda?

No, nevím. Všichni říkají, že střílím na jistotu, ale já to prostě rychleji neumím. Střílím prostě nejrychleji, jak umím, ale neřekla bych, že je to na jistotu. (smích)