Krupčík vystřídal na MS biatlonistů Václavíka. Je to hodně nečekané, říká

Trenéři povolali Tomáše Krupčíka namísto Adama Václavíka, kterému se nepovedl sprint a nepočítali s ním ani do vytrvalostního závodu, v němž dostane přednost Michal Šlesingr, aby se rozzávodil do štafety.

Mistrovství světa v biatlonu Kompletní program v Anterselvě

Krupčík, jenž prokazoval v posledních týdnech nárůst formy, by měl být připravený do štafety jako záloha.

Jak nečekané pro vás je, že jste se přece jen na světovém šampionátu objevil?

Hodně nečekané, samozřejmě. Vůbec jsem nepočítal s tím, že bych sem ještě mohl jet. Myslel jsem si, že si odzávodím své na IBU Cupu a pak pojedu domů připravit na mistrovství Evropy (příští týden v Raubiči, určené především závodníkům z IBU Cupu). Jenže v neděli mě ve Val Martellu zastihl telefonát, že je mě tu potřeba, tak jsem tady.

Hned po nedělní stíhačce, ve které jste dojel šestý, jste tedy z Val Martella vyrazil?

Jo, asi dvě hodiny po závodě. Volal mi Zdeněk Vítek, že bych se sem měl přemístit. Tak jsem zabalil všechny věci a trenér Aleš Ligaun mě do Anterselvy odvezl.

Premiéra Vinklárkové Vytrvalostní závod žen V úterním vytrvalostním závodě žen se poprvé v kariéře představí na dospělém mistrovství světa juniorka Tereza Vinklárková, která dostala přednost před Jessicou Jislovou, s níž se naopak počítá na zahajovací úsek sobotní ženské štafety. Do vytrvalostního závodu vyrazí z Češek nejprve s číslem 19 Eva Kristejn Puskarčíková, následovat budou s číslem 49 Markéta Davidová, 79 Lucie Charvátová a 97 Tereza Vinklárková.

Byl jste předtím hodně zklamaný, když jste se v původní nominaci na mistrovství světa neobjevil?

Trochu asi jo, ale nešlo o žádné velké zklamání vzhledem k tomu, jak se sezona vyvíjela (vracel se po dlouhodobých problémech s boreliózou). Tak nějak jsem to očekával.

Podle vašich posledních výsledků se zdá, že fyzička jde opět nahoru.

Jo, určitě. Už se na lyžích konečně začínám cítit dobře a směrem k mistrovství Evropy by to mohlo být dobré.

Nadmořská výška 1630 metrů by vám tu problém dělat neměly, že? Na IBU Cupu jste řidšímu vzduchu přivykl.

Já s nimi obecně nemám problém. Navíc ve Val Martellu je závodiště ještě o sto metrů výše než tady a my tam teď strávili dvanáct dnů.

Jaké s vámi tedy mají trenéři v Anterselvě plány?

Takové, že se budu jako náhradník připravovat na sobotní mužskou štafetu, kdyby někdo z týmu vypadl. Plus beru tento týden jako vysokohorskou přípravu na mistrovství Evropy.

Nominace do středečního vytrvalostního závodu nepřipadá do úvahy?

Ne ne. Podle toho, co zatím vím, tak na sto procent ne. Ne že bych ho nezvládl, ale kvůli tomu tady nejsem.