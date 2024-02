Usmívající se Davidová: Musím se pochválit, koncentraci jsem tentokrát zvládla

Byla ta gesta radosti i úlevy.

„Lidi jsou tady fakt neskuteční, fandí všem a moc jim za to děkujeme,“ říkala. „Mám radost, že jsem skončila do desítky, ale myslím, že by na mě křičeli úplně stejně, i kdybych dojížděla někde víc vzadu.“

Vyrovnala svůj nejlepší výsledek v zatím poněkud rozpačité sezoně, devátou příčku z pohárové stíhačky v Lenzerheide.

Zároveň prodloužila svoji statistickou sérii ve stíhacích závodech této sezony. Ve všech šesti, do nichž v poháru či na šampionátu nastoupila, si totiž vylepšila pozici po sprintu.

Naposledy v Ruhpoldingu dokonce ze 46. na 11. místo, tedy o 35 míst.

Tentokrát o osm, ze 17. na 9. místo.

Na vrcholných akcích (MS, ZOH) šlo o nejlepší stíhačku Davidové v kariéře, postupně v nich počínaje hrami v Pchjongčchangu 2018 obsadila 25., 13., 25., 32., 28., 16. a nyní tedy 9. místo.

„Těžko říct, jestli mi zrovna tenhle typ závodu sedí,“ přemýšlela. „Faktem je, že letos jsem do většiny stíhaček vyjížděla z dost zadních pozic, kdy už víte, že z takových míst žádné velké věci udělat nemůžete. Takže hlava je potom asi taky trošku klidnější.“

Na novoměstské trati, opět promáčené vytrvalým deštěm, si běžecky připadala podobně jako v pátek, zaznamenala desátý nejrychlejší čas dne.

Střeleckou bilanci naopak tentokrát vylepšila z 80 na 90 procent, když v závodě, v němž se relativně hodně chybovalo, zasáhla 18 z 20 terčů (0-1-1-0).

Markéta Davidová (s číslem 17) při položce vstoje

„Ve sprintu jsem se nechala rozhodit, když jsem netrefila druhou ránu vestoje. Už jsem se pak nedokázala zkoncentrovat na ten zbytek a byla z toho ještě jedna chyba. Na což jsem si dneska dávala pozor. Musím se asi pochválit, že ve stíhačce jsem koncentraci zvládla. Poslední dobou se rozhodně špatně necítím, akorát to občas ve výsledcích tak nevypadá.“

Povzbudila ji úvodní čistá úvodní položka vleže, kterou sice měla posunutou stranově doprava, ale se všemi pěti ranami v terči.

„Já si před ní říkala, jestli nemám cvaknout (upravit miřidla) doleva, ale malinko jsem se bála, abych to nepřehnala, protože když jsem si lehla, vítr zleva trochu zeslábl. Možná kdybych dala na svoji intuici, ta položka by byla víc v pohodě.“

Na trati vzápětí dostala od trenérů informaci o umístění ran při první položce. „Proto jsem si před druhou ležkou opravdu doleva cvakla, jenže jedna rána mi stejně ulítla, ani nevím kam.“

Přesto si nepohoršovala a postupně stoupala pořadím. Na poslední střelbu už přijela desátá a po čistě zvládnuté stojce se posunula ještě před Rakušanku Gandlerovou.

Poslední kolo Davidovou podobně jako většinu soupeřek pořádně bolelo.

„Jak se letos začalo mazat bez fluorů, tak se v takových podmínkách lyže ke konci závodu zákonitě zpomalují,“ podotkla. „Znát to prostě je. Zvlášť když trať nemůže být úplně skvělá, když do ní týden prší.“

Všeobecně se v Novém Městě mezi experty diskutuje, že výrazně nejlepší materiál mají k dispozici Norové a Francouzi.

„Dnes jsem měla skoro celý závod přímý kontakt s Francouzkou Richardovou a nějaký čas jsem jela i s Norkou Tandrevoldovou,“ říkala Davidová. „Musím říct, že ve sjezdech ten rozdíl vážně znát je. Ale to platí celou sezonu, nejen tady.“

Výkon ve stíhačce je pro ni rozhodně posílením sebevědomí před úterním vytrvalostním závodem, v němž byla v Pokljuce 2021 mistryní světa, v následující sezoně v Östersundu vítězkou závodu Světového poháru i majitelkou malého glóbu a na hrách v Pekingu 2022 pak až do poslední rány sahala po zlatu.

„Teď se ale hlavně těším, že nás v pondělí po dosavadních těžkých závodech čeká jeden den volna. A v úterý uvidíme, kolik budu mít sil.“

Volný den by naopak rozhodně neměla mít příští neděli. Dosavadní získané body za 19. a 9. místo jí už teď s velmi vysokou pravděpodobností posílají vstříc startu v hromadném závodu. V něm bude startovat 15 nejlepších žen z pořadí Světového poháru (Davidová je ale až čtyřiadvacátá přičemž závody mistrovství světa se do poháru nezapočítávají) a k nim přibude 15 dalších, které nasbírají ze závodů v Novém Městě nejvíce bodů.

„Ještě nikdy se mi nestalo, abych o masák musela takhle bojovat až na mistrovství, proto budu moc ráda, když to klapne,“ ujistila.