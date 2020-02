Život po biatlonové kariéře: Anděl Marie se stará o hotel i ekologii

To byl happy end její kariéry.



„Skončila jsem v pravý čas,“ vypráví 33letá Francouzka na světovém šampionátu v Anterselvě v rozhovoru pro MF DNES a deník Sport. „Další sezonu bych už nedala. Celou zimu jsem tehdy byla unavená a zoufale jsem se snažila pořád držet ve hře. Moje malá Adele už se mnou nemohla cestovat po závodech, začala chodit do školky a já se užírala pocitem, že mě potřebuje u sebe a že ji šidím.“

Marie Dorinová Habertová na mistrovství světa v Anterselvě.

V březnu 2018 tedy v 31 letech řekla biatlonu adieu.

O dva roky dříve se až do posledního závodu rvala s Gabrielou Koukalovou o velký glóbus.

„Byla to tvrdá bitva, ale Gabi si ho zasloužila víc, během sezony byla stabilnější,“ vzpomíná. „Mně asi glóbus nebyl souzen. Pokaždé, když jsem se na něj v některé sezoně zaměřila, dopadlo to špatně.“

Ještěže Adele v noci spala

Koukalová kdysi povahu francouzské sokyně opěvovala: „Marie mi připadá jako anděl.“

„Vážně? To mě těší,“ zasměje se Dorinová a na chvíli dokonce zdařile imituje vysoký hlas Koukalové: „Gabi vždycky po závodě vykládala: Jéé, já jsem vyhrála, to jsem vůbec nečekala. Jako závodnice bývala moc milá a dost holčičí, vždy krásná. Pořád se starala o make-up. Stejně jako Doro Wiererová.“

SOUPEŘKY I KAMARÁDKY:. Marie Dorinová Habertová (zády) po vítězství ve stíhacím závodě v Oberhofu s druhou Gabrielou Koukalovou.

Zatímco Koukalová vydala knihu Jiná, autobiografie Dorinové Habertové má název mnohem delší a poetičtější: „Ty kráčíš, on kráčí, vy kráčíte... a já? Já běžím.“



V kontaktu s Češkou nebo dalšími bývalými biatlonistkami není. „Jen Lauru Dahlmeierovou sleduji na Instagramu. Docela chápu, že se někdo chce po kariéře od biatlonu úplně odstřihnout, jako to udělala Gabi. Vykládala mi kdysi, že se chce věnovat umění. Je tolik snů, které si můžete po kariéře plnit.“

Sama dosáhla největších úspěchů až coby matka.

Se zprávou, že očekává potomka, přitom Dorinová své kouče zaskočila. V prosinci 2013 se zranila, místo Světového poháru v Hochfilzenu zůstala doma s manželem. „A nějak se to přihodilo.“

Devět měsíců poté se narodila Adele.

Patnáct dní po porodu opět trénovala. Za půl roku se v Kontiolahti 2015 stala poprvé mistryní světa. A v Oslu 2016 dokonce třikrát.

Na Holmenkollenu tehdy získala z jediného šampionátu celkem šest medailí. V Anterselvě může o víkendu její rekord překonat Norka Marte Olsbuová-Röiselandová.

ŠAMPIONKA: Třikrát zlatá na MS v Oslu 2016.

„Můj porod byl opravdu těžký. Takže po něm mi přišlo i na lyžích všechno snadné,“ vysvětluje Dorinová svoji medailovou kolekci.

Dnes je už dvojnásobnou matkou a druhá dcera Evie (14 měsíců) se v noci vytrvale dožaduje máminy pozornosti. „Ještěže Adele byla mnohem větším spáčem než Evie, jinak bych určitě nedosáhla tolika úspěchů,“ zasměje se.

Ekoložka a hoteliérka

Dorinová - Haberotvá byla ženou z města. Pochází z Lyonu, brzy se však odstěhovala do hor. „Město pro mě bylo příliš hlučné, páchnoucí, děsivé.“

S manželem, bývalým biatlonistou, raději vyrážela v létě k norským fjordům či do skal Atlasu. Přírodu miluje.

Vypráví, že ráda brouzdá lesem, vdechuje jeho vůni, pozoruje měnící se barvy. Ráda také jezdí na koni. Nebo relaxuje s ovocem a knížkou. Na jejím Instagramu najdete spousty fotek pasoucích se koní, šplhajících kamzíků, přírodních scenerií.

Když Emilien Jacquelin vyhrál v Anterselvě senzačně stíhačku, vyfotila hru barev na večerní obloze a k ní připsala: „Merci, Emilien.“

Přiznává, že se o naši planetu strachuje: „Doufám, že ji člověk nezničí příliš brzy. Nelíbí se mi, jak s ní zachází,“ tvrdí. Také v tomto oboru je expertem. Vystudovala ekologii a na poloviční úvazek pracuje na projektu většího zapojení ekologie ve sportu.

„Ale hlavně vedeme s manželem hotel. Což je těžká práce, která mi bere spoustu času.“

V Correncon en Vercors stojí jejich hotel nedaleko od biatlonového areálu.

„Některé týmy k nám jezdí na trénink, Francouzi, Američané nebo Kaisa Mäkäräinenová. Ať přijedou i Češi, je to hezké místo,“ láká.

Jednu Češku zatím aspoň bedlivě sleduje z pozice expertky francouzské televize.

„Markéta Davidová bude jednou vážně silná, vidím v ní potenciál,“ říká. „Její střelba občas kolísá. Ale než dozrajete na střelnici, zabere to čas, sama jsem to zažila. Věřím, že za pár let ji pravidelně uvidíme na špici.“