Za poslední kolo jsem ráda. Zase se mám o co opřít, líčila Charvátová

Začněme pozitivně, tedy tím závěrečným druhým nejrychlejším kolem, ve kterém jste nestačila jen na Denise Herrmannovou, a osmým nejrychlejším běžeckým časem vůbec.

Wow, to jsem vůbec netušila. Nakonec to nedopadlo tak katastroficky, jak to od začátku vypadalo. Cítila jsem, že mám sílu, a vůbec jsem se nebála před tou poslední položkou do toho opřít. Během závodu jsem získala na sebevědomí, protože… musím začít od začátku.

Povídejte.

Nezačalo to výborně. Po páteční štafetě (Charvátová šla na dvě trestná kola) jsem ztratila nějakou část sebedůvěry, že umím střílet. Pak se do toho hůře vrací. Ani v sobotu na tréninku to navíc nebylo ideální, asi i proto se mi ta první položka vůbec nepovedla, měla jsem pochybnosti o tom, co dělám.

Čím to nakonec bylo, že jste minula tři terče?

Dozvěděla jsem se, že to bylo větrem, na který jsem nereagovala, protože mi ty podmínky přišly stejné jako při nástřelu. Odpálila jsem tam tři kola a jelo se mi dost stěží. Ale postupně jsem se hrabala víc dopředu. Na lyžích jsem se cítila silná, lyže byly výborné, proto když jsem přijížděla na poslední položku, tak jsem si říkala – teď se do toho opřu, teď je ve mně ten závodník. Jsem ráda za to poslední kolo i ten běžecký čas, mám se zase o co opřít.

Na střelnici máte bilanci 3, 1, 2, 0.

To mě mrzí. Věděla jsem, že ten závod by nemusel být vůbec špatný. Letos se mi ale zatím nepovedla ani jedna stíhačka, přitom patří k mým oblíbenějším disciplínám, protože se jezdí v kontaktu. Proto mi pak dodávalo sílu, když jsem na trati závodnice předjížděla. Věděla jsem, že když zvládnu položku, že se posunu, a to se i dělo, což je o dost příjemnější. To mi při závodě dodávalo sílu, protože po té úvodní trojce jsem si říkala, že je to závod k ničemu. Naštěstí jsem to přebila a pokračovala dál.

Z Ruhpoldingu odjíždíte s 15. a 30. místem. Pro někoho to může být málo, ale vy už teď máte v aktuální sezoně více bodů než za tři předchozí sezony dohromady.

S tím jsem spokojená. V těch individuálních závodech se mi v této sezoně nadmíru daří. Do hromadných závodů jsem se zatím dostala vždycky trochu se štěstím, tak bych byla ráda, kdybych se do té pětadvacítky konečně opravdu dostala. Každý bod je pro mě taková malá výhra, za výsledky se tady stydět nemusím.

V Pokljuce byste za týden byla s podobnými výsledky spokojená?

Tam je bohužel jeden z mých méně oblíbených závodů, a to je ten vytrvalostní. Ne, že bych neujela 15 kilometrů, ale každá netrefená rána je trestná minuta, která se dojíždí o dost hůř. Pořád platí, že jsem lepší běžec než střelec a tam půjde o nuly na střelnici.

A nulu jste při své poslední položce v Ruhpoldingu dala.

Jo. Ale vždycky se to vyvíjí tak nějak zapeklitě. Ta nejistota od startu tam je. Musí to být zdravá nervozita, kterou musíte přebít, ale ve mně dneska byla nejistota po štafetě, se kterou jsem těžko pracovala. Netušila jsem, co se zase děje. Týden co týden ztrácím jistotu a sbírám se z toho. Musím si to umět uspořádat v hlavě a když se to mele týden co týden, těžko se vracím do nějaké jistoty.