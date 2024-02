Johannes Bö na schůzce s historií. Je nejlepším biatlonistou on, nebo Björndalen?

Ve smíšené štafetě dvojic ji Johannes Bö ještě nezískal. Vyslal sice Ingrid Tandrevoldovou do posledního úseku z prvního místa, ale parťačka čtyřikrát minula vstoje!

Stále však má na Vysočině dvě další šance: mužskou štafetu a hromadný závod.

Středeční devatenácté zlato z vytrvalostního závodu oslavoval obzvlášť bujaře. „Doslova celý zářil. Jako měsíček na hnoji,“ smál se někdejší soupeř Ondřej Moravec.

Legenda běhu na lyžích Petter Northug, v Novém Městě komentující pro společnost TV2, přidával: „Johannes sem nepřijel s kdovíjak vybroušenou formou, ale tady ji postupně dobrušuje.“

Mladší z bratrů Böových skutečně v létě trénoval méně a před šampionátem tvrdil: „Nemám výkonnost jako loni v Oberhofu.“

Na Vysočinu údajně odcestoval se dvěma cíli.

Zaprvé: získat aspoň jedno individuální zlato.

Splněno. Už od nedělní stíhačky.

Zadruhé: potkat se na stupních vítězů po některém z individuálních klání s bratrem Tarjeiem.

Splněno. Ve středu ho Tarjei jistil z 2. místa.

„V minulosti se nám párkrát povedlo vybojovat Bödium, jak tomu říkáme,“ líčil Johannes. „Ovšem to zdejší je speciální. Nikdo nevíme, jestli nejde o Tarjeiovo poslední mistrovství světa v kariéře. Vážně uvažuje o loučení. Tím víc jsem si společnou chvíli na pódiu snažil užít.“

Byla výjimečná i proto, že předchozí závody k plné rodinné spokojenosti nevedly. Po sprintu se stříbrný Johannes tvářil rozmrzele, že těsně prohrál s kolegou Lägreidem. A za cílem stíhačky utěšoval zoufalého Tarjeie, když si bratr čtyřmi chybami na poslední stojce odstřelil medaili.

Naopak středeční rodinná radost byla absolutní. Svůj titul věnoval Johannes manželce Heddě: „Je nejlepší, nejhezčí, nejvíc sexy, prostě dokonalá. Bez ní a její péče bych to nikdy nedokázal,“ velebil ji.

Nor Johannes Bö střílí během smíšené štafety dvojic na mistrovství světa.

Právě na snahu být co nejvíce s rodinou se odvolával, když se omlouval z některých týmových soustředění. „Jako by se mu ani moc trénovat nechtělo,“ říká Moravec. „Chápu, že má rodinu. Ale on si klidně vynechá stěžejní třítýdenní kemp na Lavaze a je mu to jedno. Přesto je pořád tak skvělý.“

A tak i padesátiletý Ole Einar Björndalen, na Vysočině v roli televizního experta, věští: „Můj rekord dvaceti zlatých tu padne. Ale ten v počtu individuálních výher ve Světovém poháru si s dovolením ještě rok ponechám.“ V této statistice vede nad Böem 95:80.

„Patnáct vítězství Johannesovi na Oleho chybí? Hmm, to brzy sfoukne jako nic,“ tvrdí Moravec.

Kdo z těch dvou je nejlepším biatlonistou všech dob?

Jistě, jde o porovnávání neporovnatelného.

„Největším biatlonistou je v mých očích Johannes,“ říká Moravec, který zažil na tratích oba. „V Oleho éře nebyla zdaleka tak velká konkurence jako dnes. Ale z globálního sportovního hlediska bych dal navrch Oleho, protože navíc vyhrál závod svěťáku také mezi běžci.“

Johannes Thingnes Bö v závodě smíšených štafet na MS v Novém Městě.

Johannes Bö těží při honu na medaile i ze skutečnosti, že po smíšené štafetě s premiérou v roce 2005 přibyl v roce 2019 do programu mistrovství ještě singl mix. Na druhou stranu je nutné vzít v potaz, že k počtu devatenácti zlatých dospěl už ve třiceti letech, zatímco Björndalen ke svým dvaceti ve dvaačtyřiceti.

Starší z Norů proslul perfekcionismem a úpornou snahou hledat nové trendy v přípravě. „Tehdy si to vše musel Ole organizovat sám. Johannes má naopak na hlídání tréninkových a technologických novinek štáb lidí,“ říká Moravec.

Böovu největší devizu vidí jinde: „V jeho strašlivé touze vyhrávat, doslova za každou cenu. Až takovou Ole neměl.“

ROK 2016. Ole Einar Björndalen při tréninku v Novém Městě na Moravě.

Podle českého kouče Michaela Málka se u Böa sešlo vše, co je pro ideálního biatlonistu zapotřebí: „Jak tělesné proporce a skvělá technika na lyžích, tak ohromně silná hlava a mentální vyspělost. Přijede na poslední položku, ničeho se nebojí a rychle zlikviduje pět terčů.“

Ne, není nezničitelný. „Jen se podívejte, kolik mediálních i jiných povinností tu po každém závodě má. Není robot. Třeba mu v neděli dojde,“ varuje Moravec.

Nicméně Tiril Eckhoffová, další z plejády slavných Norů, prorokuje: „Ještě něco tu Johannes vyhraje. Jsem ohromená, do jaké formy se na šampionátu opět stihl dostat.“