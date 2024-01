Garabík dostal v americkém biatlonovém týmu trest za sexuální obtěžování

Světový pohár v biatlonu poběží do 17. března 2024 a skončí v kanadském Canmore. Vrcholem sezony bude mistrovství světa v Novém Městě na Moravě, které proběhne od 7. do 18. února 2024. Do kalendáře elitního seriálu se po pěti letech vracejí zámořské zastávky v Kanadě a USA.