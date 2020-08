I s novým hlavním partnerem si zlínští basketbalisté troufají

„Podporují nás už dva roky. Vnímáte to tak, že se o nás někdo zajímá, že svoji práci děláme dobře. Hlavně se jim líbí naše práce s mládeží. A samozřejmě jim imponuje i umístění mužů v první lize,“ prohodil Jaroslav Kotala, předseda klubu a trenér mužského áčka.

V době, kdy kvůli koronaviru čelí sportovní kluby škrtům v rozpočtu, je pro basketbalisty Zlína nový hlavní sponzor ternem.

„Pracovali jsme na tom už v průběhu loňské sezony, než nabrala tak rychlý předčasný konec. Musím poděkovat regionálnímu řediteli, panu Benešovi, který dodržel slovo,“ vzkázal Kotala.

Basketbalisté sice přes noc pohádkově nezbohatli, můžou se však bez obav z budoucnosti v klidu připravovat na novou sezonu. „Nejsou to miliony ani statisíce, ale rozpočet je stabilní,“ pochvaluje si Kotala.

V předchozím ročníku opanoval jeho výběr východní skupinu s parádní bilancí šestnácti vítězství a dvou porážek a v play off chtěl zaútočit na semifinále. Jenže vyřazovací část se ani nerozběhla, a basketbalisté tak přišli o vyvrcholení sezony.

Vynahradit si to chtějí v nadcházejícím ročníku, který odstartují 20. září doma proti Jihlavě. Ambice už léta nemění.

„Jako vždy bude cílem play off. A když se vyšvihneme do vyšších pater tabulky, bude to příjemný bonus,“ uvedl Kotala, který těžko odhaduje sílu soupeřů. „Nikdy jsme nevyhrávali o 40 bodů, u nás je to vždycky o zkušenostech.“

Jak bude vypadat jeho tým, už přitom ví. Po sezoně se rozloučil s bratry Ihringovými, z pracovních důvodů skončil pivotman Prášil.

Natrvalo ale získal původem gruzínského rozehrávače Kereselidzeho, po dvouleté pauze se do Zlína vrací další borec se zkušenostmi z nejvyšší soutěže Jedovnický. On i Kereselidze ve Zlíně hostovali z Brna, a ne vždy je jejich mateřský klub pustil. To teď nehrozí.

„Na rozdíl od minulých sezon odehrajeme tu příští jen se svými kmenovými hráči,“ prozradil Kotala s tím, že oficiální spolupráce mezi moravskými kluby nebyla letos podepsána. Přípravu zahájí s prvoligovým týmem příští týden. Zlínský trenér přitom počítá, že v ní odehraje méně zápasů než obvykle.

Onemocnění covid-19 také ovlivní tradiční Memoriál Karla Vilíma, který letos nebude mít mezinárodní punc.

„O kvalitu ale nepřijde. Máme potvrzenou účast dvou týmů z nejvyšší soutěže Prostějova a NH Ostrava. Kvartet doplní Olomouc,“ přiblížil Kotala.