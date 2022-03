Hradecké lvice potřebují přidat. Trenérka Ptáčková: Jsem rozzlobená

Po páteční vysoké porážce 55:76 na hřišti brněnských Žabin budou usilovat o vyrovnání série hrané na tři vítězství na domácí palubovce (začátek v 18.00).

„Musíme si to rozebrat. Pokud bychom takto chtěly hrát, výsledky budou vypadat podobně,“ uvedla trenérka hradeckého družstva Romana Ptáčková po nevydařeném vstupu do semifinále.

Souboj Žabin s hradeckými lvicemi byl čtvrtý vzájemný v této sezoně. Po dvou v ligové soutěži a jednom v Českém poháru byly i počtvrté úspěšnější brněnské hráčky. Poprvé ale takto výrazným způsobem, k němuž nakročily hned na začátku zápasu.

„Ukázaly nám svoji sílu v první čtvrtině. My jsme působily hodně zakřiknutým dojmem a jsem hodně rozzlobená na to, jak jsme nezvládaly souboje pod košem na obranném doskoku,“ uvedla trenérka Hradce.

Hradecké družstvo obhajuje z minulého ligového ročníku stříbrné medaile, ke kterým tehdy došlo za suverénním USK Praha jistým způsobem, když skončily druhé i v základní části. Letos je v její tabulce vedle USK přeskočily právě hráčky brněnských Žabin.

Zatímco hradecké družstvo usiluje o jednu z medailí, Kara Trutnov, druhý zástupce kraje v ŽBL, bude v úterý odvracet nutnost zachránit ligovou příslušnost v baráži. V sérii play out se Strakonicemi po dvou porážkách hráčky Trutnova konečně vyhrály a snížily stav série na tři výhry na 1:2. Čtvrtý zápas se hraje ve Strakonicích.

„Za první vítězství jsme rádi. Jsou to sice zápasy, které se nazývají play out, ale pro nás a Strakonice to je play off,“ uvedl trenér Kary Michal Martišek.