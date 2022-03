Stříbro se basketbalistkám Hradce vzdálilo, naději udrží jen vítězství

Do téhle pozice, v níž budou stát ve čtvrtek poprvé a k tomu na hřišti soupeřek, je dostala domácí porážka 61:76 ve druhém utkání série, v němž brněnský celek přidal do celkového skóre série hrané na tři vítězství druhý bod.

Hradecké Lvice tak v souboji třetího týmu základní části s druhým prohrály s týmem z Brně i pátý zápas letošní sezony. Předtím mu těsně dvakrát podlehly v základní části, jednou v Českém poháru a nyní už podruhé v ligovém semifinále. I přesto, že se oproti prvnímu (55:76) herně zvedly, konečný výsledek opět svědčí o převaze Brňanek.

„Na našich hráčkách bylo vidět větší vůli uspět než v prvním zápase, ale nestačilo to. Výkon Žabin byl kompaktnější než náš, my jsme udělaly řadu chyb, které soupeřky trestaly,“ přiznala trenérka hradeckého družstva Romana Ptáčková.

Žabiny v Hradci většinu zápasu vedly, ale jejich náskok nebyl pro domácí tým neřešitelný. Ten šestibodový z první čtvrtiny krátce před přestávkou smazal a ani dobrý vstup do druhé půle hostujícím hráčkám ještě nestačil. Čtrnáct minut před koncem po trojce Kristýny Čuperkové bylo srovnáno 43:43. Pak však Žabiny znovu odskočily a na to Lvice už nedokázaly odpovědět.

„Nepodaly jsme jako celý tým potřebné kvalitní výkon,“ uvedla hradecká trenérka k příčinám druhé prohry v sérii.

Pokud Lvice chtějí pomýšlet na obhajobu stříbra, nesmějí si v této sérii už další porážku dovolit. První mečbol soupeřek budou odvracet v Brně (začátek v 16 hodin), pokud se jim to podaří, hrálo by se v neděli v Hradci, případný pátý zápas by byl na programu ve středu v Brně.

„Máme to dobře rozehrané, ale poslední krok bývá nejtěžší. Přesto doufám, že to zvládneme,“ poznamenal trenér brněnského družstva Viktor Pruša.

Trutnov se snaží vyhnout baráži

Zatímco hradecké družstvo usiluje o ligovou medaili, hráčky Trutnova se v těchto dnech v sérii o konečné 9. místo snaží vyhnout baráži o udržení v soutěži.

Po dvou porážkách od Strakonic nyní dvakrát vyhrál a sérii srovnaly na 2:2. Rozhodující páté utkání, jehož vítězky budou slavit záchranu, je na programu v neděli v Trutnově (začátek v 16.30).

„Ustáli jsme několik kritických momentů, i proto se tato krásná série nakonec rozhodne v neděli v Trutnově,“ oddechl si trenér trutnovské Kary Michal Martišek.