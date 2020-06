Za zavražděného bojuje slavný kamarád: Jméno Floyd přinese změnu

S Floydem se poznali na konci devadesátých let v Texasu. Vyrůstali spolu. „Byli jsme si strašně podobní. Začali jsme si proto říkat, že jsme dvojčata,“ vzpomínal Jackson v rozhovoru pro NBC.

Jackson se postupně vypracoval v hvězdu americké NBA. V nejprestižnější basketbalové lize světa strávil čtrnáct sezon, během kariéry nastřílel přes 12 tisíc bodů.

Navzdory statusu sportovní celebrity však na Floyda nezapomněl.

„Kdykoliv, když jsem se vracel domů, stavil jsem se za ním,“ líčil bývalý hráč San Antonio Spurs, Golden State Warriors nebo LA Clippers.

„Když jste profesionální sportovec, hodně lidí zneužívá vašeho přátelství a laskavosti,“ vyprávěl Jackson. Floyd ale prý takový nebyl. „Byl tím, kdo mě skutečně podporoval. Takových lidí moc není.“

Floyd zemřel při policejním zásahu v Minneapolisu, kdy mu nyní už bývalý strážník Derek Chauvin klečel několik minut na krku.

Policista byl vzat do vazby a v pátek obviněn z vraždy a zabití třetího stupně. Za to mu hrozí až 25 let ve vězení.

Zpráva o ztrátě blízkého přítele Jacksona zasáhla. „Úplně mě to zničilo. Od této chvíle už budu navždy jiný,“ prohlásil.

O úmrtí se dozvěděl ve svém domě. Ležel na gauči, když mu příbuzná poslala video s policejním zákrokem. „Napůl jsem spal, podíval jsem se na video a říkal si: Už zase někoho zabili,“ popisoval.

Potom mu začaly chodit další zprávy. „Přišlo mi jich asi padesát,“ vyprávěl. „První jsem otevřel a četl: Už jsi viděl, co udělali tvému dvojčeti v Minnesotě?“

Tehdy celou situaci pochopil.

„Vyskočil jsem a začal křičet, vylekal jsem svou dceru a málem si zlomil ruku poté, co jsem bušil do věcí kolem sebe, jak jsem byl rozčilený,“ popisoval.

Smrt černošského muže ve Spojených státech odstartovala vlnu protestů a demonstrací proti policejní brutalitě.

„Jméno George Floyd si budeme navždy pamatovat. S ním přijde změna,“ věří Jackson. „Budu bojovat za spravedlnost pro svého přítele.“

Bývalý basketbalista se po smrti kamaráda přesunul do Minneapolisu, kde spolu s hercem Jamiem Foxxem a dalšími sportovci promluvil na shromáždění.

Své postoje také zveřejňuje na sociálních sítích. „Dnes je zločin, kvůli kterému vás můžou zabít, už jen být černý,“ napsal. „Bylo toho dost,“ uvedl v jiném příspěvku.

Část protestů ve Spojených státech přerostla v násilné střety s policií a vandalismus. V některých městech úřady nařídily noční zákaz vycházení, který ale demonstranti nerespektují.

To však podle Jacksona není cesta. „Floyd by chtěl, aby všichni stáli při sobě a bojovali za spravedlnost, to je vše. Nebyl typ člověka, který podporuje násilí,“ řekl. „To, co teď vidíme, není to, co by chtěl.“