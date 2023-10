Basketbalistky Las Vegas vyhrály první finále WNBA a vykročily za obhajobou

Basketbalistky Las Vegas Aces vykročily ve finále play off WNBA za obhajobou titulu vítězstvím nad New York Liberty 99:82. Svěřenkyně Becky Hammonové, která byla v srpnu uvedena do basketbalové Síně slávy za své hráčské úspěchy, prohrávaly v poločase o tři body, ale po přestávce převzaly otěže a závěru zápasu už dominovaly.