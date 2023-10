Staronové šampionky. Basketbalistky Las Vegas obhájily titul ve WNBA

„Během sezony jsme bojovaly častokrát s nepřízní osudu a prostě se soustředily na to hlavní. Společně jsme plakaly, modlily se a teď spolu popíjíme šampaňské,“ uvedla Wilsonová, nejužitečnější hráčka ligy v roce 2020 a loni.

V základní části Las Vegas vyhrálo rekordních 34 zápasů ze 40 a v play off utrpělo jedinou porážku. Obhajobou titulu napodobily svěřenkyně trenérky Becky Hammonové týmy Los Angeles Sparks (2001-02) a Houston Comets (1997-2000), které jako jediné dosud dokázaly triumfovat v soutěži dva roky po sobě.

„Hodně lidí nás odepisovalo. Říkali, že Liberty vyhrají v pěti zápasech. Četly jsme to, sledovaly to a nabíjelo nás to. Takže díky,“ řekla Wilsonová.

WNBA @WNBA THE FINAL SECONDS THAT CROWNED THE @LVACES BACK-TO-BACK CHAMPS 👑 https://t.co/YhlV9rCzYb oblíbit odpovědět

Ve středu se Aces musely obejít bez nejužitečnější hráčky loňského finále Chelsea Grayové a další hráčky základní pětky Kiah Stokesové, které se zranily. Ve třetí čtvrtině prohrávaly o 12 bodů, ale dokázaly skóre otočit a v závěru vedly o šest bodů.

„Zaslouží si uznání. Byly dole, ale vyhrabaly se z toho. Bojovaly jsme, ale nebyl to náš ideální zápas,“ řekla trenérka Liberty Sandy Brondellová. Nejlepší střelkyní domácího týmu byla s 19 body Courtney Vanderslootová, která proměnila čtyři z osmi trojek. New Yorku nepomohl ani double double nejužitečnější hráčky základní části Breanny Stewartové, která zaznamenala 10 bodů a 14 doskoků.

„Spoustu let jsme nijak oslnivě nehrály. Ale skvělý tým nepostavíte za pár měsíců. Trvá to roky a jsem na nás vážně pyšná,“ řekl rozehrávačka Las Vegas Kelsey Plumová.

Za New York tentokrát nenastoupila nová posila USK Praha Němka Nyara Saballyová, která v předchozích finálových zápasech odehrála vždy jen něco přes minutu.