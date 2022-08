Na rozehrávce to mám rvát dopředu, říká o své roli opora Krejčí

I když jeho souhra s dalšími hvězdami Tomášem Satoranským a Janem Veselým zprvu lehce drhla, nakonec Krejčí k jasné výhře Lvů 93:60 přispěl deseti body včetně tří úspěšných trojek.

„Na trojkách jsem v Americe hodně pracoval, a jak je v Evropě čára blíž, cítím se na perimetru dobře. Bylo by to takové, i kdybych střílel dva metry za ní, mám to natrénované. Padla mi tam hned ta první, čímž jsem získal sebevědomí,“ pochvaloval si 22letý hráč Oklahoma City Thunder.

Jak se vám za reprezentaci hrálo? Byl jste od začátku aktivnější ve srovnání s tím, jakou roli máte v NBA...

Určitě, moje role i styl basketu v zámoří jsou něco úplně jiného. Už vím, co po mně trenér chce. Řídím se tím, ale byl to první zápas, snažím se teprve dostávat do formy.

Kdy jste předtím hrál naposledy na rozehrávce?

Už to chvíli bude. V Oklahoma City na Summer League, ale v NBA je to fakt jinačí než tady. Postupně se do toho dostávám, těch pár tréninků, kdy mě tam trenér dal, pro mě bylo dost těžkých. Ale hrával jsem tam už dřív, jen na tom musím zapracovat.

V čem je největší rozdíl?

V NBA jsme prakticky nehráli žádné signály. Rozehrávač v NBA má za úkol hrát pick’n’rolly a přihrávat, ale tady ten tým dirigujete spíš jako celek. V tom se mám od Satyho (Tomáše Satoranského) hodně co učit, je v tom fakt výborný. I když já to mám rvát dopředu, ne úplně jako klasický rozehrávač. Koleno je v pohodě, takže se můžu rozběhnout sprintem a něco z toho vymyslet.

Vyhovuje vám chodit do hry z lavičky?

Beru cokoliv, chci pomoct mužstvu. Hlavně, že na tom hřišti jsem, to je pro mě nejdůležitější.

Bulharský basketbalista Vasil Bačev brání pronikajícího českého basketbalistu Víta Krejčího.

V závěru jste měl nějaký zdravotní problém.

Nebylo to nic vážného. Jen jsem dostal ránu, ne do kosti, ale do svalu. Bolelo to jen při jednom pohybu, raději jsem proto vystřídal.

Je velká výhoda, že můžete využít dva dvoumetrové rozehrávače?

Můžeme toho rozhodně využít. Byly tam situace, kdy kluci zahráli balon do dolního postavení na Satyho, nebo když proti Satymu stojí někdo vyšší, může jít na Bočiho (Jaromíra Bohačíka) a podobně.

Co se dá říct k zápasu jako takovému? Finální rozdíl ve skóre byl opravdu výrazný, byť jde o přípravu.

Máme pořád co ladit. To utkání nám ukázalo naše slabiny, na kterých musíme zapracovat. Podíváme se na video, abychom se z toho poučili.

Nakolik zásadní podle vás bylo, že Bulharům trojky vůbec nešly? Ještě po třech čtvrtkách jste jich vy sám měl na kontě víc než celý jejich tým.

Tohle musíme do příště zlepšit, obranu jsme neměli zrovna nejpevnější. Ale dopadlo to tak, že je Bulhaři míjeli. S týmy, kterým to bude padat, by to mohl být malér. Nesmíme soupeřům nechávat volné střely.

Nebyla škoda, že nakonec nehrál Aleksandar Vezenkov, velká star Bulharů?

To ano, velká. My chceme hrát proti co nejsilnějším soupeřům, abychom se co nejkvalitněji připravili na Eurobasket. Doufejme, že v neděli tu Chorvaté v té nejsilnější sestavě budou.

Byl před nimi duel s Bulhary užitečný jako taková „zahřívačka“?

Tak zahřívačka... My jdeme do každého zápasu stejně, chceme se na šampionát maximálně nachystat.