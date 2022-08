V Hamburku čeká basketbalisty další prověrka: Němci hladoví po úspěchu

V pátek ve 20:30 nastoupí Češi proti domácímu Německu a v sobotu je čeká buď v 16:00 duel o 3. místo, nebo od 18:30 finále s jedním z dvojice Itálie - Srbsko.

„Němci budou hrát fyzický basketbal a tempo jim udává rozehrávač Dennis Schröder. Někdy mu až příliš musí projít míč rukama, možná až ke škodě. Když je na lavičce, tak Německo hraje trošku jinak, neříkám líp. Budeme se muset popasovat s jejich houževnatou obranou. V útoku mají dvě velká jména - Schrödera a pod košem je (Johannes) Voigtmann,“ řekl asistent trenéra Luboš Bartoň.

Německý rozehrávač Dennis Schröder

Němci mají v kádru vedle Schrödera, který po skončení smlouvy s Houstonem zůstává volným hráčem, z NBA také Daniela Theise z Indiany a Franze Wagnera z Orlanda. „Jejich tým má velkou sílu, někteří hráči jsou hvězdy,“ řekl křídelník Jaromír Bohačík, nová posila německého Bambergu.

„Mají soupisku hodně kvalitní. Jejich liga je velice dobrá, ukazují to v každé kvalifikaci, kdy úplně v pohodě postupují na všechny šampionáty. Mají tam Schrödera jako velkou hvězdu. Jsou hodně hladoví něco dokázat, protože přesto, že mají tým poslední roky hodně nabitý, tak na finálových turnajích jim to vůbec nejde. Sám Schröder a všichni ostatní se chtějí ukázat. Bude to další prověrka s týmem, který je v top deset EuroBasketu,“ prohlásil kapitán Vojtěch Hruban.

V Pardubicích Ginzburgův tým porazil Bulharsko 93:60 a Chorvatsko 95:83. V Hamburku očekávají reprezentanti ještě kvalitnější test. „Už to budou prověrky před ostrými zápasy o mistrovství světa. Týmy to budou brát určitě vážně, budou v kompletních soupiskách. Všechny týmy, co tam jsou, jsou ještě lepší než Chorvati a o Bulharech ani nemluvím,“ doplnil Hruban.

Čeští basketbalisté Martin Peterka, Vojtěch Hruban a Patrik Auda (zleva)

Národní tým se vydal na sedmihodinovou cestu vlakem do Hamburku ve čtvrtek v půl deváté ráno z pražského hlavního nádraží. Ve 20:30 bude trénovat v Barclays Areně pro 13 tisíc fanoušků.