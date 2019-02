Jako Satoranský? Takového přirovnání si reprezentační novic Krejčí váží

„Tohle srovnávání je docela časté, protože Tomáš je nejznámější český basketbalista. Já to přijímám jako poklonu a cením si toho. Na druhou stranu vím, že mi zbývá ještě spousta spousta práce a do Tomášovy úrovně mi toho ještě hodně chybí,“ řekl Krejčí v rozhovoru pro ČTK a Basketmag.cz.

Sám srovnávání chápe, protože oba jsou podobný typ rozehrávačů.

„Pro oba dva jsou hlavní přihrávky. Oba jsme vysocí, takže můžeme přihrávat nad hlavami obránců, protože díky výšce vidíme přes obranu. Určitě máme ve své hře společné prvky,“ popsal dvoumetrový rozehrávač.

Vít Krejčí v dresu reprezentační osmnáctky:

Ačkoli mezi muži toho zatím moc neodehrál, reprezentační trenér Ginzburg se hráče Zaragozy rozhodl povolat na závěr kvalifikace o postup na mistrovství světa, aby ho viděl v akci na vlastní oči.

„Je to pro mě velká čest a jsem připravený do toho dát všechno, co budu moct. Ze Zaragozy jsem už zvyklý trénovat s muži, takže bych měl být připravený, abych přesvědčil trenéra a mohl dostat co nejvíc minut ve hře. To je můj cíl,“ uvedl Krejčí.

Už ve čtrnácti letech zamířil z Písku do Španělska, kde v šestnácti debutoval v tamní nejvyšší soutěži jako nejmladší Čech v historii. Většinou ale nastupuje ve čtvrté lize za rezervní tým Zaragozy Olívar. V poslední době ho navíc přibrzdila zranění.

„Měl jsem vykloubený prst pravé ruky. Vyndali mi šlachu a museli ji vložit k tomu prstu. Problémem tohoto zranění je, že stačí jedna špatná přihrávka nebo jeden špatný driblink a může se to znovu pokazit. Takže se na to snažím co nejmíň myslet, a abych neriskoval další zranění, hodně si to tejpuju,“ popsal.

Reprezentační novic Vít Krejčí (vpravo) se podepisuje malému fanouškovi. Radí mu o mnoho zkušenější Vojtěch Hruban.

Nyní už je ale zpět ve hře. „Forma je dobrá a dobré byly i poslední zápasy. Už jsem se do toho dostával i při trénincích s ligovým týmem Zaragozy. Po zranění to chvíli trvalo, ale určitě se to pořád lepší,“ dodal.

Kromě reprezentace věří, že brzy dostane větší šanci i v Zaragoze. „Klub má letos za cíl dvanáct a víc výher v základní části. Po 20 kolech jsme teď na deseti, což je velmi dobré, a ještě zbývá 14 zápasů. My jsme tam dva mladí kluci, kteří pravidelně trénujeme s týmem a nevynecháme jediný trénink. Trenér říkal, že nemá problém s tím, pokud budeme jasně zachránění, dát nám poslední tři čtyři zápasy nějaký prostor. Hodně nás proto tlačí do tréninků, kde ke všem hráčům přistupuje stejně, a při hře taky hrajeme stejně. Na nás mladší dokonce klade možná ještě větší důraz, což je skvělé,“ prohlásil český talent.

Krejčí má navíc i svého individuálního trenéra. Hodně se mu totiž věnuje kouč národního týmu do 18 let a bývalý reprezentant Luboš Bartoň.

Luboš Bartoň usměrňuje české reprezentanty do 18 let.

„Pokud může, jezdí na moje zápasy a úplně všechny pak sleduje na videu. Následně mi napíše, co jsem dělal špatně, co bylo dobře, a to mi hrozně pomáhá. Je to takový můj osobní trenér a já si toho moc cením,“ řekl Krejčí.

„Po každém utkání mi napíše obrovský report, třeba kde jsem měl být v obraně a další věci, a hlavně na začátku sezony mi vytýkal, že jsem nebyl dost agresivní a málo jsem atakoval koš. Já se ale bál o ten prst a on mě právě tady hodně podporoval, abych víc chodil na doskoky a měl v ruce víc míčů. Teď už se mi tu agresivitu dařilo zlepšit a zaměřujeme se proto hlavně na techniku a obranu,“ dodal.