V širší nominaci basketbalistů jsou i mladíci Krejčí s Kovářem

V šestnáctičlenném výběru chybějí Tomáš Satoranský, Jan Veselý a Ondřej Balvín, kteří v tomto termínu nemohou reprezentovat kvůli klubovým povinnostem. Češi už mají postup na šampionát jistý.

Otazník visí nad zraněným Jakubem Šiřinou, který ale v nominaci figuruje. „Teď to vypadá, že by Šiřina mohl být na zápasy připravený. My ale musíme počítat s oběma variantami a definitivně uvidíme až příští týden,“ prohlásil Ginzburg v tiskové zprávě.

Češi už mají od září jistý postup na MS, a tak mohou v závěrečných zápasech doma s Bosnou a Hercegovinou a ve Francii bojovat o prestižnější druhé místo, ale také si mohou zkoušet nové věci směrem k šampionátu a budoucnosti. Ginzburg se tak rozhodl vyzkoušet nastupující generaci a pozval Krejčího s Kovářem, hráče ročníku 2000, kteří loni reprezentovali ve výběru do 18 let a patří k největším českým talentům.

„Samozřejmě, že hlavním cílem zůstává vyhrát. Máme ale luxus v podobě možnosti dát minuty mladším hráčům. Máme jednoho nebo dva mladé hráče, které chceme vyzkoušet a dát jim pocit, že jsou součástí seniorského národního týmu. Očekávám, že v budoucnu by v něm měli hrát velkou roli,“ řekl Ginzburg.

Osmnáctiletý Krejčí působí ve Španělsku, kde hraje převážně za rezervní tým Zaragozy. V případě Šiřinovy absence by mohl dostat šanci jako rozehrávač. Devatenáctiletý Kovář už se řadí mezi opory druhého týmu české ligy Svitav, kde má průměry 8,4 bodu a pět doskoků na zápas.

Češi hostí Bosnu 21. února v Pardubicích od 18:00. Následně se přesunou do Francie, kde budou hrát 24. února od 17:00. Obě utkání vysílá přímým přenosem ČT Sport. Vstupenky na utkání s Bosnou a Hercegovinou jsou v prodeji na webu cbf.cz.