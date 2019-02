Pouťák nečekejte. Basketbalisté zkusí ovládnout celou kvalifikační skupinu

„Nastoupíme v nejsilnějším možném složení a doma chceme vyhrát. Přijdou lidi, má to být propagace basketbalu. Nebude prostor na nějaké velké novinky,“ podotýká Czudek.

Aktuální top sestava, to pochopitelně znamená bez tria hvězd Satoranský, Veselý, Balvín a také bez opavského rozehrávače Jakuba Šiřiny, jejž stále zlobí pata. „I přesto, že někdo bude chybět, si myslím, že trumfy máme v rukou my,“ přemítá Czudek.

Pokud Češi proti Bosně uspějí, mají velmi slušnou šanci udržet ve skupině K stávající druhou příčku za Francií a před Ruskem. Teoreticky je pořád ve hře i první, jenže...

„Když se podíváte, kam může Francie sáhnout, jsou na tom líp. Navíc bychom museli vyhrát u nich, což je samozřejmě těžké,“ uvědomuje si Czudek. „Ale chceme být co nejvýš a i druhé místo by bylo super,“ dodává s tím, že finální pozice bude mít vliv na to, do jaké skupiny Česko nasadí v Číně.

Česká nominace duel kvalifikace MS s Bosnou Rozehrávači: Viktor Půlpán (Pardubice), Vít Krejčí (Zaragoza, Šp.), Tomáš Vyoral (Nymburk).

Křídla: Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban, Pavel Pumprla (všichni Nymburk), Lukáš Palyza (Olomoucko), Blake Schilb (Reims, Fr.). Pivoti: Patrik Auda (Pistoia Basket, It.), Martin Kříž, Martin Peterka (oba Nymburk), Šimon Puršl (Svitavy) Realizační tým: Ronen Ginzburg (trenér), Petr Czudek, Jan Pospíšil (asistenti trenéra). Do nominace se nevešli rozehrávač Jakub Šiřina (Opava), křídelník Petr Šafarčík (Nymburk) a pivot Ondřej Kohout (Pardubice)

Bosna bude postrádat Jusufa Nurkiče, Džanana Musu a Elmedina Kikanoviče, kteří se ve vzájemném duelu v Sarajevu postarali o 52 z 80 bodů domácích.

Hosté do Pardubic přivezli pětici hráčů, kteří se dosud v kvalifikaci neobjevili.

„Jejich trenér je možná bude chtít obehrát. Pro nás je to však něco jiného, připravujeme se na šampionát. Žádný kvalifikační zápas není pouťový,“ zdůrazňuje kouč Czudek.

Hosté tentokrát budou spoléhat zejména na pivota Miralema Haliloviče z francouzského Orléans a rozehrávače Edina Atiče ze srbské Mitrovice.

„Ti jsou teď stěžejní, budeme se na ně připravovat. Ale u té nové pětky to může být zrádné v tom, že je pořádně neznáme. Budou se chtít ukázat, mohou Bosně dodat energii,“ varuje trenér Czudek.