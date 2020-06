Sbohem, Vinsanity. Největší showman se loučil bez fanfár a smířeně

Amerika zbožňuje své velké příběhy, ceremoniály a symboly. A tak je pro ni rozloučení Vince Cartera v tichosti a přítmí sportovním kacířstvím.

Sezona NBA sice (snad) ještě pro většinu hráčů neskončila, pro členy Atlanta Hawks však ano. Tedy i pro třiačtyřicetiletého veterána, kazícího věkový průměr týmu plného začátečníků. Naděje na play off organizaci z Georgie dávno zhasla, a tak se do vyvolené dvaadvacítky celků pro boje v Disney Worldu nedostala.

Carter se mohl loučit na letošním Utkání hvězd NBA - jako se to loni poštěstilo Dwyanemu Wadeovi a Dirku Nowitzkému. Nestalo se.

Na 10. dubna byl plánován zápas Atlanty v Torontu. Nehrálo se.

Anebo ho mohli Hawks vykoupit ze smlouvy a některý z úspěšnějších týmů podepsat. Ideálně právě Toronto Raptors, kterým Carter pomáhal nastartovat jejich dnešní popularitu. Alespoň symbolicky se mohl loučit v jejich dresu. Nestane se.

Navíc z Orlanda, u kterého se obří zábavní komplex společnosti Walt Disney nachází, je to do Carterova rodiště Daytona Beach co by kamenem dohodil. To by bylo adieu.

Jenže Carter o nic takového nestál.

#ThankYouVince @ringernba After 22 years, Vince Carter has announced his retirement. Full #WingingItPod: https://t.co/rZcsbBRXQ1 https://t.co/0YT8F2Poc5 oblíbit odpovědět

Rozloučil se 11. března v zápase s obdobně bídnými New York Knicks. Porážkou 131:136 po prodloužení. Fandové si jej tehdy vyžádali na závěr. Po zádech ho poplácal R. J. Barrett, devatenáctiletý rodák z Toronta a snad i budoucí newyorská hvězda.

Trae Young naservíroval míč za trojkovou linii a Carter uzavřel svou bilanci na 25 728 bodech v NBA. Mohl si vyslechnout poslední potlesk, mohl naposledy zamávat.

V ty minuty už bylo jasné, že se NĚCO děje. Zápas Oklahoma City - Utah byl odložen pro onemocnění hostujícího Rudyho Goberta. A od té doby se na palubovkách NBA tak maximálně skladovalo zdravotnické vybavení a zakládaly provizorní nemocnice.

Po zápase působil Carter klidně a uvolněně. Jako by byl rád, že si cestu ke konci kariéry nemusel projít. Když se na utkání chystal, ještě nic netušil...

„Nejdřív jsem o tom nechtěl ani slyšet, vždyť nám ještě chybí odehrát 15 zápasů.“

„Sedím tam a říkám si, jestli to byl konec. Vážně to byl konec? Ale v pohodě, basketbal byl ke mně přívětivý. Užil jsem si to všechno, dobré i špatné.“

Poslední momenty i ohlédnutí za kariérou:

„Aspoň jsem si připsal poslední koš. Bude to divná, ale docela fajn vzpomínka.“

Tři výroky z Carterovy březnové rozlučkovo-nerozlučkové tiskovky.

Naposledy hrál, když NBA už naplno řešila koronavirus. Odchod stvrdil, když NBA zase řeší koronavirus a veškerým děním prostupuje napětí kvůli společenským protestům po smrti George Floyda. Carter není v hlavních titulcích - ale nevadí mu to.

Jakou cestu ušel. On, rakovina kabiny a zabiják trenérů. Velký poražený první basketbalové dekády 21. století.

Air Canada.

Vinsanity.

Half Man, Half Amazing.

Nejlepší smečař všech dob. Vítěz nejopěvovanějšího Dunk Contestu historie. Autor nejkrásnější, nebo možná nejvíce nezohledné, smeče - po přeskočení francouzského obra Frédérika Weise na olympiádě 2000 v Sydney.

Sobectví mohl tehdy rozdávat.

Vypadá to, že ho taky všechno rozdal.