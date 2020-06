Florida plná covidu. Další problém pro NBA před restartem

Jako lokalitu, kde se ročník kompletně dohraje, zvolili komplex Disney World v Orlandu na Floridě. Tedy ve státě, který aktuálně hlásí jedny z nejhorších koronavirových statistik v USA: jak připomíná server Yahoo, zatímco v celém Německu bylo za den ohlášeno 600 nových nemocných, na Floridě 5 500, nový negativní rekord.

Neznamená to, že by snad měli basketbalisté za zavřenými dveřmi nutně nastartovat pandemii. Ale jak pro NY Times výstižně uvedl Perry Halkitis, děkan zdravotnického ústavu Rutgers School of Public Health: „Rád používám příklad přehrady. Ta dokáže udržet spoustu vody, ustát spoustu tlaku, v tomto případě v podobě infekce. Jenže čím víc tlaku je, tím spíš povolí. Což je problém. Budou muset neustále sledovat, co se děje venku.“

To, že paralelně přes šest tisíc zaměstnanců Disney Worldu podepsalo petici žádající odložení jeho znovuotevření, je pro NBA už jen další hořký detail.

Jako by sezona 2019-20 byla prokleta nějakou zlovolnou vyšší mocí.

Začalo to ještě v přípravě, kdy se liga kvůli tweetu generálního manažera Houstonu na podporu Hongkongu dostala do půtky s Čínou. Výsledkem byl odliv peněz a nezanedbatelné finanční problémy. Pak svět ochromil koronavirus - v tom aspoň NBA nebyla sama.

No a následně v Americe vzplály rasové demonstrace a liga s jasnou dominancí černošských hráčů se tím zdá být dotčena víc než ostatní soutěže. Třeba Avery Bradley z Los Angeles Lakers už oznámil, že sezonu nedokončí, neboť se kromě péče o rodinu hodlá věnovat právě tažení proti rasismu.

Adam Silver, první muž NBA

A ještě poslední drobnička: NBA míří na Floridu, kde hokejoví Tampa Bay Lightning kvůli horšící se situaci pro jistotu zavřeli své tréninkové centrum.

Rány zleva, rány zprava. „Ale já nejvíc z celé komunity NBA cítím závazek k tomu, abychom zase začali hrát,“ pronesl šéf ligy Adam Silver. „Alternativou je zůstat stranou, v podstatě se vzdát.“

Že se při povinném testování objevili nakažení v kádru Sacramento Kings, vlastně není nic tak fatálního: na podobné případy narážejí prakticky všechny sporty, jež se před obnovením činnosti rozhodnou k plošným zdravotním kontrolám. Pokud se koronavirus objeví teď, pořád jde o problém řešitelný. Výhrůžněji zní představa, že se dostane do Disney Worldu.

NBA vydala 113stránkový zdravotní a bezpečnostní protokol, který hlavní americký epidemiolog Anthony Fauci kulantně zhodnotil jako „poněkud kreativní“; rozpaky budí například jen 36 hodin nucené karantény.

Zmíněný Halkitis plán oceňuje. S jedinou výhradou: „Rizikem je, pokud by virus přinesl někdo zvenčí. Nebo se jím venku nakazil někdo, kdo kampus na chvíli opustí. Zda věřím, že budou všichni respektovat to, že musí celou dobu zůstat na jednom místě? No, jsou to dospělí lidé. Ale lidské chování se těžko kontroluje.“

Těžko, ale pořád to aspoň nějak jde. A NBA už po měsících plných jobovek potřebuje dostat věci pod kontrolu.