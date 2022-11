Nová role. Z pardubického Půlpána je hlavní dirigent reprezentace

Vážnější konkurenci Půlpán na tenhle post momentálně nemá. Marek Vyroubal s Ondřejem Švecem z USK Praha jsou na tomto srazu nováčky a tradiční Půlpánův souputník Tomáš Vyoral, po jehož boku nynější lídr Brna ještě před pár lety dirigoval hru pardubické Beksy, tentokrát v nominaci vůbec nefiguruje. Prověření křídelníci Hruban a Kyzlink by za Půlpánem podle nutnosti měli jen alternovat.

„I hráči jako Půlpán už nějaké zkušenosti získali, ale ne jako hlavní opory. Jednou se však musí začít s využíváním nových hráčů. Na EuroBasket 2017 jsme taky jeli bez řady zraněných, poprvé tam byli Jaromír Bohačík nebo Martin Peterka. Tehdy to pro ně byl první krok a později nám to přineslo ovoce. Doufejme, že se to bude opakovat, ale vyhrát chceme samozřejmě už teď,“ řekl na svazovém webu kouč reprezentace Ronen Ginzburg.

Jeho další slova musela Půlpána, 26letého odchovance holického a pardubického basketu, jenž je mimo jiné uznávaným obranářem, určitě příjemně zahřát.

„Zatím pro nás absolvoval spíš kratší úseky, v této kvalifikaci už má ale za sebou dobrá utkání. Mám jeho hru rád, teď už navíc bude mít větší sebevědomí. Naším úkolem bude k němu najít druhého rozehrávače z mladých hráčů,“ uvažoval Ginzburg.

Půlpán a jeho tým, v němž by mohl dostat první minuty v kariéře i debutující pardubický křídelník David Pekárek, počítají s tím, že to s Černou Horou bude pořádná lopota. Protivník z Balkánu má v tabulce skupiny K ve vztahu k Česku zrcadlově obrácenou bilanci 5-3 a i díky tomu je průběžně třetí. Právě tři nejlepší mančafty ze skupiny se přitom probijí na světový šampionát, takže člověk nemusí být zrovna Stephen Hawking, aby mu „docvaklo“, že „Lvi“, zatím poslední, z jejího zbytku potřebují vydolovat maximum možného.

„Černá Hora nastoupí prakticky v plném složení, bude jim chybět asi jen Nikola Vučevič (Chicago) a Bojan Dubljevič (Valencie). Pro naše mladé hráče to bude ideální test a šance poměřit se s borci, jako je rozehrávač Kendrick Perry, kdy uvidí, jak na tom jsou a na čem ještě musejí zapracovat,“ sdělil český podkošový dlouhán Ondřej Balvín.