Francie bez hvězdy, MS bez lákadla. Supertalent Wembanyama si dá pauzu

Mistrovství světa je na programu od 25. srpna do 10. září a uskuteční se v Japonsku, Indonésii a na Filipínách. V říjnu poté odstartuje sezona NBA, do níž Wembanyama vstoupí jako hlavní lákadlo.

„Chci s Francií vyhrávat tituly, ale tohle byla nutná oběť. Doufám, že to lidi pochopí,“ řekl Wembanyama. „Nemělo by to smysl z pohledu vývoje a z pohledu zdraví by to bylo nerozumné,“ přidal přes 220 centimetrů vysoký pivot.

Wembanyama dosud nastupoval za tým Metropolitans 92, kterému pomohl do finále francouzské ligy. Titul sice získalo Monako, mladý pivot byl však nejlepším střelcem soutěže a ovládl i pořadí v doskocích a blocích.

Čím dál výraznější pozici získával i v reprezentaci. Dostával prostor v kvalifikačních duelech, na postupu Francie na světový šampionát se tak sám podílel. V únoru se mimo jiné představil i v Pardubicích, k vítězství 79:52 nad Českem pomohl svému národnímu týmu 22 body, 17 doskoky a šesti bloky.