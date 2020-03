ONLINE: Nymburk rozehrál play off Ligy mistrů. Naplní roli favorita?

Nymburk měl v základní části bilanci dvanáct výher a dvě porážky. Do play off postoupil z prvního místa skupiny C, ve které za sebou nechal i finalistu minulého ročníku soutěže Tenerife. Pro výběr trenéra Orena Amiela je ale varováním ročník 2017/18, kdy Středočeši po skvělé základní části vypadli už v prvním kole play off s AEK Atény.

Bandirma obsadila čtvrté místo v těžké skupině B, ale pak se finalista ročníku 2016/17 dostal do finančních problémů a přišel o tři klíčové hráče. Pivot Emanuel Terry zamířil do Hapoelu Jeruzalém, další podkošový hráč Ian Hummer odešel do Oldenburgu a rozehrávač Jamie Smith do Sassari.

Odveta v Turecku je na programu příští týden v úterý, případný rozhodující třetí duel by se hrál 17., nebo 18. března opět v Praze. Na vítěze ve čtvrtfinále čeká lepší z dvojice AEK Atény - Telekom Bonn.