Trajektem do pekla. Co čeká v Lize mistrů nymburské basketbalisty

Ano, nymburské borce čeká v osmifinále Ligy mistrů pořádné turecké peklo. „S tím se musí počítat. Naši hráči jsou ale dostatečně zkušení a mentálně silní. Nemám strach, že by atmosféře podlehli, ať je jakákoliv,“ ubezpečuje Šimeček.

Dvě účasti v play off Ligy mistrů má za sebou Nymburk. Pokaždé vypadl v prvním kole.

Nymburk v základní části prestižní soutěže zazářil. Vyhrál dvanáct ze čtrnácti zápasů, ovládl svou skupinu, a dokonce byl nejúspěšnější ze všech účastníků napříč odděleními. Při losu play off tak byl nasazený, příliš na tom ale nevydělal.

Bandirma je nejnepříjemnějším rivalem ze třech možných, na které mohl český mistr narazit. „Na papíře vypadá nejsilněji,“ souhlasí Šimeček. „Každopádně pokud chceme postupovat dál, tak musíme porážet kohokoliv.“

Nymburk drží výhodu domácího prostředí. První zápas odehraje v pražské hale Královka, a pokud by byl po turecké odvetě stav zápasů nerozhodný, putovala by série k poslednímu duelu zpět do Česka.

„Přál jsem si jiný tým, ale los dopadl takto. To samé jsem ale říkal po losu mistrovství světa v Číně, tak třeba to pro nás zas dopadne dobře. Na našich ambicích to nic nemění,“ podotkl nymburský střelec Jaromír Bohačík.

Na podzimním světovém šampionátu v Asii nebyli Češi proti Turecku favoritem, přesto mu v základní skupině vystavili stopku.

Nymburk má díky tomu u soupeře respekt. „Bavil jsem se s mým dobrým přítelem, generálním manažerem Bandirmy. A oni vidí, že máme hru postavenou na českých hráčích, kteří porazili Turecko na mistrovství světa. Na jeho tváři bylo viditelné znepokojení, když nás dostali při losu,“ prozradil Ondřej Šimeček. „To je dobrý signál, když i takovým týmům naháníme obavy.“

První utkání se hraje v Praze 3. března.

Středočeši se kromě soupeře musejí vypořádat i se složitým cestováním. Putovat letadlem a autobusem, to dobře znají, jenže tentokrát využijí i trajekt přes Marmarské moře. „Cestování to příjemné není, ale zase bude zajímavé,“ nedělá si těžkou hlavu Jaromír Bohačík.

V případě postupu by Nymburk v dalším kole narazil na lepšího z dua AEK Atény - Bonn. Což by mu do cesty přihrálo jednoho z bývalých hráčů klubu, za Atény hraje Kendrick Ray, za Bonn pak Eugene Lawrence.