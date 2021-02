Z bundesligy do Slunety. Střelce Svejcara má nahradit Haymond

„Hrál spíše za jejich rezervu v nižší soutěži, ovšem s cílem probojovat se výš. Jenže Hamburk posílil a on tak souhlasil s nabídkou působit v české nejvyšší soutěži,“ uvedl generální manažer Slunety Tomáš Hrubý.

Pro trenéra Jana Šotnara je důležité, že Haymond má zkušenosti s evropským basketbalem.

„A také to, že měl v poslední době herní i tréninkové vytížení. Je to vyšší křídlo, měl by plnit úlohu Spencera Svejcara,“ očekává Šotnar od bez dvou centimetrů dvoumetrového rodáka ze Seattlu.

Letošní minutáž 26letého Haymonda sice není nijak oslnivá, v loňské sezoně však v druholigovém Schalke zaznamenával v průměru přes 16 bodů a tři doskoky na utkání, v nichž hrál necelých 30 minut. Výborná je především jeho trojková bilance, z perimetru pálil s více než 40% úspěšností.

Šotnarovi by měl být k dispozici už pro sobotní derby na palubovce Děčína, které otevře nadstavbovou část basketbalové ligy.