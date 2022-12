Ústí skolilo basketbalového Goliáše a tvrdí: Nejsme banda individualit

„Nechceme se přeceňovat, je to jedno vítězství, ale ukázali jsme, jaký potenciál v nás dříme,“ těšilo Šotnara, jenž jako kouč debutoval v lize právě proti Nymburku.

Než došlo na páteční slávu, Ústí nad stejným soupeřem vyhrálo naposledy 4. května 2001 na své palubovce 85:71, za domácí váleli Feštr, Grepl či Houser, za hosty Kroupa, Jelínek nebo Gambiroža. Tehdy šlo o ordinérní vítězství v play out. Zato teď jde o senzaci; byť to letos Nymburku nebývale skřípe, stále je to na české poměry kolos s osmnácti mistrovskými šerpami.

A zničit ho, když sami byli zkroušení porážkami? Pro Slunetu událost. „Byli jsme fakt na dně, hráli špatně, nezvládali koncovky,“ líčil ústecký vůdce Ladislav Pecka. „Po porážce s Děčínem jsme začali makat úplně jinak, úplně s jinou disciplínou. Věřím, že jsme to nastartovali.“

Zatímco dřív byla hlavní otázka zápasu s Nymburkem, o kolik to bude, teď to v kabinách pulzuje jinak: Můžeme ho složit! „Kdy jindy porazit Nymburk než letos. Jsem rád, že se mi to podařilo po tak dlouhé kariéře,“ tvrdil úlevně i šťastně Pecka.

Série předchozích tří porážek Slunetu podle Šotnara nerozložila, ale naopak motivovala. Kouč na prvním tréninku po ztraceném derby v Děčíně zasypal mužstvo kritikou a nařídil kondiční trénink. A pak si chválil, jak to tým přijal.

„Po derby jsme měli pohovory. Řekli jsme si, že se chceme restartovat, a jako příprava na Slavii nám poslouží zápasy s Nymburkem a Kolínem. Jsem moc rád, jak hráči vzali kritiku i kondiční trénink,“ vyzdvihl Šotnar reakci své ekipy. „Výhra nad Nymburkem je fantazie, zvlášť když jsme ho většinu zápasu přehrávali. Asi jim klíčoví hráči nehráli na sto procent a trochu nás podcenili po vyřazení z Ligy mistrů, ale přece jen – po třech porážkách se chytnout na Nymburku?“

Ústí to dokázalo a v průběhu zápasu dokonce vedlo o 32 bodů! Co to o Slunetě řeklo? „Kluci si dokázali, že jsou dobrý tým. Hráli kolektivně, s intenzitou a energií.“

Po Děčínu, Slavii a Kolínu je Sluneta čtvrtým přemožitelem krále v letošní lize. „My si řekli, že každý útok a každou obranu chceme hrát, jak nejlíp umíme, a jestli se to přetaví ve výhru, tak super. Taky jsme chtěli všem ukázat, že jsme tým, ne banda individualit, která se bude držet ve spodku ligy,“ řekl Šotnar. „Jsem optimista, tým má velký potenciál, pokud budeme hrát spolu. Ovšem taky můžeme shořet jako papír.“

Basketbalová horečka páteční noci podle trenéra ukázala i něco víc. „Že i s pěti cizinci se dá hrát velmi slušný týmový basketbal.“

Kromě zahraničních akvizic chválil i domácí hráče. „Pecka nás táhl, skvělé minuty odehráli Karlovský a Haiblík, Nábělkova trojka byla vítězná. Otočilo se devět hráčů a měli velkou minutáž, to je netypické.“ Speciálně rozehrávače Martina Nábělka trenér vyzdvihl. „Ukázal, že to není jen náhrada za Hickse, aby si odpočinul, ale přináší i kvalitu. Má sebevědomí, ale není frajírek, nýbrž dobrý kluk i baskeťák. Třeba přijde čas, kdy budou hrát vedle sebe,“ zauvažoval Šotnar.

A třeba přijde i další slavná výhra nad Nymburkem. I když Nábělek brzdí myšlenky, že by někdo sesadil krále z trůnu. „Pořád je to nejlepší tým ligy a osobně si nemyslím, že ho někdo v sérii porazí. My jsme šťastní, že jsme to jednou dokázali, kór v situaci, kdy jsme na negativní vlně. Tohle nám hodně pomůže. I to, že jsme táhli za jeden provaz.“