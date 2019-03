Basketbalové Ústí po výprasku: Nymburk porazíme jednou za 50 let

„Je pro každého trenéra nepříjemné si přiznat, že zápas bude těžko vyhratelný. Nymburk se dá porazit jednou za 50 let. My máme celosezonní cíl skončit šestí a ten je nadřazený jednomu zápasu s Nymburkem,“ doznal ústecký kouč Antonín Pištěcký po středečním fiasku 60:96.

Nechtěl nechat sedřít opory, proto točil i mladíky. „Nemá cenu si něco dokazovat. Pro nás byly klíčové zápasy před Nymburkem a budou po Nymburku. Nechtěl jsem hrát tak, že utavím základní sedmičku po 30 minutách, abychom dosáhli těsnějšího výsledku. A bůhví, jestli by to tak skončilo. Fakt to v tuhle fázi sezony nemá cenu. Nejsme úplně fit a hrajeme dvakrát v týdnu, i na to koukám,“ mluvil Pištěcký otevřeně.

Pro junáky Slunety to před 851 diváky byla vysoká škola. „Je úžasné hrát proti klukům, na které koukám v televizi a kteří jsou v týmu pro mistrovství světa. Zážitek. Kolikrát si říkám, jestli si nemám říct o podpis, když je bráním,“ zubil se 21letý Martin David. O dva roky mladší Jan Maděra přitakal: „Je skvělé se s nimi porovnat, rychlostně i fyzicky jsou jinde.“

Pištěcký si ale nemyslí, že mladíci vyrostou během epizodního startu s velmistrem. „Nedělejme si iluze, že sedm minut proti Nymburku z nich udělá lepší hráče. Oni hlavně potřebují hrát daleko víc,“ míní. „Mám letos tým, kde je extrémně hodně kluků, co chtějí hrát. A já se s tím hrozně peru, nejradši by všichni byli na hřišti. Ale mladí mají i studijní povinnosti, to je pro mě nadřazené basketu, navíc naskakují v 1. a 2. lize.“

Bilance Nymburka je neposkvrněná. 26 zápasů, 26 výher. „Nemyslím, že porážka je předem jasná. Minule to Olomoucko z minus 20 stáhlo na čtyři,“ připomněl Maděra, hostující křídelník Petr Šafarčík to vysvětlil: „Na rozdíl od zápasu v Olomouci jsme v Ústí udrželi koncentraci a výkon celých 40 minut.“ Pištěcký souhlasil: „Nymburk vypadl z pohárové Evropy a soustředí se na ligu, nepodcenil absolutně žádnou situaci.“

Že se hraje jen o 2. místo, to Pištěcký patnáctinásobným mistrům nezazlívá. „Nymburk vede férově, jeho manažeři dokážou sehnat víc peněz než ostatní kluby, k tomu je úměrná kvalita týmu a lidí okolo. Fungují na úplně jiné bázi, jsou pořád nedostižní, dominují,“ podotýká. „Reprezentant Pumprla říkal, že jsou rádi za zápas v Olomouci, že je nebaví vyhrávat o dvacet třicet. Ale ono nás taky nebaví o třicet čtyřicet prohrávat. Mají nového majitele a podle jeho vyjádření nepředpokládám, že by chtěli slevit z kvality. Je otázka, jestli v malých českých podmínkách je možné se jim přiblížit. Vidíme, že není.“