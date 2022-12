Condeovou vybudila káva, pak šla potopit Olympiakos životní kanonádou

„Dobře jsem se vyspala a před utkáním si dala kafe. Možná to bylo v tom,“ řekla s úsměvem po utkání novinářům Condeová. „Teď ale vážně. Máme velmi talentovaný tým a v každém zápase může některá z nás vyskočit. Dnes jsem to byla já, příště to může být někdo jiný. V tom je celá krása,“ doplnila.

Dosavadním euroligovým maximem Condeové v dresu USK Praha bylo loňských 26 bodů proti Szekszárdu. Pražský celek si proti Olympiakosu připsal také nejvyšší vítězství v tomto ročníku soutěže.

„Jsem ráda, že jsem k němu pomohla. Máme v týmu nějaká zranění a bylo důležité vyhrát. O to víc, že jsme v minulých dvou zápasech neuspěly a necítily se nejlépe. Těší mě, že jsme zase na vítězné cestě,“ uvedla Condeová.

Pražanky se musely vypořádat s absencí zraněné Valériane Vukosavljevičové, chyběla rovněž kapitánka a rozehrávačka Teja Oblaková, která laboruje s ramenem. Během utkání odstoupila po jednom ze soubojů i Barbora Wrzesiňski. „Hrát bez Teji bylo jiné. Je to asi poprvé, co jsem já hrála a ona ne. Dobré ale je, že jsme byly schopné zaskočit na rozehrávce. O to více, když se zranila také Barča. Jsme tým a přesně tak i pracujeme,“ podotkla pětadvacetiletá Condeová.

Zakončuje Brionna Jonesová z USK, brání Megan Gustafsonová z Olympiakosu.

Hráčkám USK se podařilo ubránit americkou oporu soupeře Megan Gustafsonovou, která měla před utkáním průměr 26,3 bodu na zápas. Českým mistryním ale dala jen šestnáct. „Holky odvedly pod košem dobrou práci. Myslím, že máme obecně dobrou hru v útoku i obraně,“ řekla Condeová. „Euroliga je podle mě letos těžší než vloni. Týmy hodně posílily a každý může porazit každého. Musíme být na každé utkání připravené,“ doplnila.

Před Vánoci ještě čeká hráčky USK Praha v neděli ligový zápas se Žabinami Brno a příští týden se představí v Eurolize na palubovce Virtusu Boloňa. „Na Vánoce se už těším, ale pořád máme před sebou nějakou práci. Je potřeba další zápasy vyhrát a pak si užijeme přestávku,“ dodala Condeová.