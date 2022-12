Obr Olympiakos v ženském hávu a pražský USK jako favorit i bez Oblakové

„Motivace vyhrát určitě nechybí. Každý zápas je důležitý a musíme se soustředit hlavně na náš výkon. Stále jsme ve fázi, kdy zapracováváme hráčky, které dříve nehrály nebo jsou nové. Navíc jdeme do utkání bez Teji, takže tým bude zase jiný. Nepotřebujeme žádnou extra motivaci,“ řekla ČTK trenérka Natália Hejková.

Slovinská rozehrávačka Oblaková se zranila minulý týden během euroligového utkání na hřišti Fenerbahce Istanbul. USK jej prohrál po prodloužení 72:82 a zaznamenal druhý neúspěch po sobě. Předtím prohrál doma s Polkowicemi (80:83). „Věřím, že Teja bude chybět jen tento zápas a v dalším už zase nastoupí,“ uvedla Hejková.

Pražanky jsou ve skupině o skóre čtvrté, stejný počet osmi bodů má i Fenerbahce, Valencia a Bourges.

Olympiakos prohrál všech pět zápasů, naposledy doma nestačil na Virtus Boloňa (63:79). Oba celky na sebe narazí poprvé. „Tyhle týmy jsou nebezpečné v tom, že to zkouší. Kdybychom něco podcenily, byla by to naše smrt. Musíme být totálně koncentrovaně a nedat jim šanci. Nesmí získat pocit, že z toho zápasu mohou něco vybojovat,“ doplnila Hejková.

Vedle Oblakové visí otazník nad startem Francouzky Valériane Vukosavljevičové, která má potíže s lýtkovým svalem. USK bude spoléhat hlavně na americké podkošové duo Alyssa Thomasová, Brionna Jonesová. Hejková bude chtít více zapracovat i uzdravenou Veroniku Voráčkovou a novou posilu Britku Temi Fágbénléovou, jež nasbírala v lize proti KP Brno 27 bodů a 18 doskoků.

Oporou Olympiakosu je americká pivotka Megan Gustafsonová s průměrem 26,3 bodu a 9,6 doskoku na zápas. Hru diriguje španělská rozehrávačka Aina Ayusová (10,6 bodu a 6 asistencí). Řecký tým se dostal do hlavní soutěže po kvalifikaci, v níž vyřadil rumunské Sepsi a Crvenou zvezdu Bělehrad. Do Euroligy se vrátil po třech letech.

Zápas v hale Královka začne v 19:00.