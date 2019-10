Basketbalistky USK mají před vstupem do Euroligy postupné cíle

Basketbalistky USK Praha mají před vstupem do nové sezony Evropské ligy postupné cíle. České mistryně sice v minulém ročníku prestižní soutěže prošly do Final Four a nakonec obsadily třetí místo, ale poté se místo stabilizace kádru musely vyrovnat se ztrátou několika opor a řadou zranění.

„Když skončila minulá sezona, tak jsme si pochvalovali, jak nám tým zůstane pohromadě, že odejdou jen mladé hráčky, ale život měl jiný názor,“ uvedla Hejková na pondělní tiskové konferenci v pražské hale Královka před středečním vstupem do Euroligy na palubovce TTT Riga. Dalšími soupeři Pražanek budou pětinásobný vítěz Jekatěrinburg, Braine, turecký celek Cukurova, Bourges, Orenburg a Benátky. „Cíle máme postupné. Prvním je postup do play off a pak se uvidí. Ale bude těžké zopakovat třetí místo, protože si na nás dá každý pozor,“ uvedla Hejková. „Máme velmi těžkou skupinu, kde je favoritem jen Jekatěrinburg a pak každý může porazit každého. Navíc příprava nebyla ideální,“ poukázala slovenská koučka a čerstvá členka Síně slávy FIBA na několik nečekaných odchodů a také řadu zranění, která USK zkomplikovala přípravu. V klubu měly původně skončit jen Španělka Leticia Romerová a Julie Pospíšilová, která zamířila studovat do USA. Jenže do Ameriky nakonec odešla i další talentovaná hráčka Kristýna Brabencová a kvůli komplikovanému zranění se USK dohodl na ukončení smlouvy s Američankou Isabelle Harrisonovou. Hejková nemůže počítat ani se stále zraněnou Alenou Hanušovou a těhotnou Karolínou Elhotovou. Další komplikace poté přinesla i řada zranění několika hráček během přípravy, ve které navíc kvůli účasti ve finále WNBA chyběla také Američanka Alyssa Thomasová. „Vukosavljevičová (za svobodna Ayayiová) si v koupelně zlomila zápěstí, Teja Oblaková si pak zlomila prst a minulý týden si Simona Sklenářová zlomila nos. Už to ani nejde spočítat, v přípravě jsme neměly možnost trénovat pět na pět. Takže jsme si do týmu přibraly dvě dorostenky,“ uvedla Hejková. Místo Harrisonové klub získal Brionnu Jonesovou z Orenburgu a další posilou je i Cristina Ouviňová ze Španělska. Dvojnásobná mistryně Evropy a bronzová medailistka ze světového šampionátu přišla jako náhrada za Romerovou a od začátku sezony nastupuje v české lize, zatímco Jonesová s Thomasovou se k týmu připojí až v Rize.