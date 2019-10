Basketbalistky USK Praha začaly Evropskou ligy výhrou v Rize

Jako první se po třech sekundách utkání střelecky prosadila americká opora USK Thomasová, která kvůli účasti ve finále zámořské WNBA zmeškala úvod české ligy. Úplnou premiéru v dresu Pražanek si odbyla její spoluhráčka z Connecticutu pivotka Brionna Jonesová, která přišla jako náhrada za Isabelle Harrisonovou.



Po úvodní přetahované o vedení hostující hráčky na konci první čtvrtiny získaly šestibodový náskok. Díky podařenému vstupu USK do druhé části a šňůře 14:0 vyšplhal rozdíl až na 15 bodů. Domácí basketbalistky ale dokázaly zareagovat a ještě před koncem prvního poločasu se přiblížily na tři body.

Bylo to ale maximum, co Pražanky lotyšskému celku povolily. Během třetí čtvrtiny jejich odpor definitivně zlomily a do závěrečné desetiminutovky vstupovaly s vedením 58:43. V jejím úvodu se dočkaly i nejvyššího šestnáctibodového náskoku. Riga porážku zmírnila, ale hráčky USK si závěr bez potíží pohlídaly.