Utajený soupeř USK. V jaké síle se ukáže Riga v Eurolize?

Lotyšský celek v minulém ročníku Euroligy postoupil do čtvrtfinále. V základní skupině svedl dva vyrovnané souboje s finalistkami z Dynama Kursk, kterému doma podlehl o jediný bod 69:70 a v Rusku prohrál 70:73.

Podle Hejkové však nejde z minulého ročníku příliš vycházet. „Je to velký otazník, protože nemáme žádný videozáznam. Vyměnili hodně hráček, skauting máme udělaný jen na dvě a to je trochu problém,“ dodala. „Jediné, co můžeme odhadovat, je způsob hry, protože známe trenéra.“

Do Rigy za pražským celkem dorazí i americká opora Alyssa Thomasová, která úvodních pět kol české ligy zmeškala kvůli účasti ve finále zámořské WNBA. Spolu s ní do Lotyšska přiletí i její spoluhráčka z Connecticutu pivotka Brionna Jonesová, kterou USK získal jako náhradu za Isabelle Harrisonovou, se kterou se kvůli zranění dohodl na ukončení smlouvy.

Obě by měly i bez společné přípravy s týmem do zápasu nastoupit. „Za kariéru jsem nepotkala Američanku, jako je Thomasová. Přijet tři dny po finále, navíc neúspěšném, to jsem nezažila. Většina Američanek by licitovala o týden volna a až tak by jim nezáleželo na týmu,“ uvedla Hejková.

„Ale je vidět, že jí na týmu záleží a chce mu pomoct. Oceňuji, že přijede hned, přestože hrála v zápasech po třiceti minutách a určitě bude unavená. Na nás teď bude, abychom jí uzpůsobili program,“ řekla slovenská trenérka, jejíž tým ve skupině čekají také pětinásobný vítěz Evropské ligy Jekatěrinburg, Braine, turecký celek Cukurova, Bourges, Orenburg a Benátky.

„Máme velmi těžkou skupinu, kde je favoritem jen Jekatěrinburg a pak každý může porazit každého. Navíc příprava nebyla ideální,“ připomněla Hejková řadu zranění a několik nečekaných odchodů. „Bude proto velmi těžké zopakovat třetí místo z minulé sezony. Soupeři možná neví, jaké jsme měli problémy, ale ví, že umíme složit silný tým a dají si na nás pozor,“ dodala.

Ve druhé skupině jsou Kursk, Fenerbahce Istanbul, Šoproň, Schio, Girona, Lyon, Gdyně a francouzské Lattes. Do čtvrtfinále postoupí první čtyři týmy z každé skupiny, celky na pátém a šestém místě čeká přesun do Eurocupu.