Poprvé pod Američanem. Druhá polovina sezony musí být lepší, burcují se v Trutnově

Kara vstoupí zápasem s pražskou Slavii do druhé poloviny základní části, ta první půlka skončila zklamáním. „Určitě jsme měli vyšší ambice a chtěli vyhrát minimálně tři, ideálně čtyři zápasy. Cílem pro druhou část soutěže musí být zlepšení této bilance,“ uvedl manažer klubu Michal Martišek.

Zklamání bylo tak velké, že na konci října, už po sedmi odehraných zápasech, u týmu skončil v létě instalovaný trenér Tomáš Veselý. Družstvo převzal Michal Martišek s tím, že klub stálého trenéra hledá a v brzké době představí.

Novou tváří se stal právě McCormick. „Znám ho už od svého působení v Kanadě z roku 2014. Jeho trenérskou kariéru a také jeho publikační sleduji již několik let. Věřím, že naše spolupráce bude přínosem a povede k dosažení našich dlouhodobých cílů,“ uvedl Martišek.

V Trutnově v létě budovali tým s cílem nedostat se do podobné situace, do jaké se dostal několik měsíců předtím, na konci minulé sezony. V ní totiž basketbalistky musely bojovat o zachování ligové příslušnosti až do samého závěru a jen těsně se vyhnuly nepříjemné baráži. Vedení proto přivedlo nového trenéra, obměnilo část kádru, angažovalo zahraniční hráčky.

Brian McCormick (vlevo) na tréninku trutnovských basketbalistek

O tom, že zlepšení bylo menší, než se čekalo, už byla řeč. Proto přišla ke slovu další změna, jež by se měla začít projevovat už od pátečního zápasu se Slavií, který v Trutnově začne v 18.30.

„Máme kvalitní tým, který chce tvrdě pracovat. Musíme však uvěřit, že kromě s USK a se Žabinami můžeme hrát s každým vyrovnaný zápas a také ho dovést do vítězného konce,“ uvedl před další částí sezony manažer Martišek, „nechci teď uvádět ani konkrétní místo, ani počet výher, ale chci, abychom odehráli co nejvíc kvalitních utkání a abychom naše skvělé fanoušky bavili rychlým a bojovným basketbalem.“