Trutnovské basketbalistky povede americký kouč, zatím jako asistent

„Dostane velký prostor podílet se jak na tréninkovém procesu, tak na skautingu a přípravě týmu na zápasy. Naši spolupráci po čase vyhodnotíme a věřím, že bude připraven plnohodnotně převzít tým,“ uvedl Martišek.

Trutnovské hráčky pod jeho vedením přidaly ze tří zápasů před reprezentační pauzou druhou výhru. S bilancí 2-7 jsou v tabulce třetí od konce před Slovankou a Strakonicemi, které ještě v sezoně nepoznaly chuť vítězství a prohrály právě i s Východočeškami. Se Slovankou se Trutnov utká ve středu v Českém poháru a McCormick už bude u toho.

Šestačtyřicetiletý McCormick naposledy působil v Estonsku u mužského týmu do 20 let Tartu Ulikooli, za sebou má i angažmá v Dánsku, Švédsku, Irsku a na univerzitě v USA. „Jelikož nezná prostředí české Chance ŽBL, určitě bude potřebovat prostor k poznání jak týmu, tak ostatních celků. Briana znám od svého působení v Kanadě z roku 2014, jeho trenérskou kariéru sleduji již několik let. Věřím, že naše spolupráce bude přínosem,“ konstatoval Martišek, který v klubu působil na začátku sezony primárně jako manažer.