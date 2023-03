Trutnovská Kara míří pryč od baráže, ke klidu jí chybí jediná výhra

Mohou ji získat už v pátek a budou k tomu mít výhodu domácího prostředí. „Určitě uděláme všechno pro to, abychom sérii i sezonu uzavřeli,“ poznamenal po vítězství 81:61 ve Strakonicích trenér trutnovské Kary Michal Martišek.

Obě družstva si souboj o devátou, předposlední příčku tabulky Ženské basketbalové ligy opakují přesně po roce. Loni po dvou úvodních zápasech 2:0 vedly Strakonice, pak se ale Kara zvedla, další tři zápasy vyhrála a na hřišti slavila záchranu. Později si mohly oddechnout i Strakonice, dokonce bez baráže, protože druhá nejvyšší soutěž do ní nikoho nevyslala.

Letos se série vyvíjí opačně, k čemuž přispěl podruhé vydařený výkon Kary. „Určitě jsme spokojeni s vítězstvím, máme druhý bod,“ komentoval druhý zápas kouč Trutnova Martišek.

I s výkonem byl spokojený, i když ne po celé utkání: „Naše hra snesla kritérium tak od páté minuty první čtvrtiny do konce třetí desetiminutovky, kdy jsme hrály přesně to, co jsme chtěly. Plnily jsme úkoly, které jsme si řekli, hráli jsme hodně týmově, což nakonec dokazuje i to, že pět hráček má na kontě dvojciferný počet bodů.“

Pochvale za výkon odpovídalo i skóre, Kara své soupeřky téměř drtila. Ne ale zdaleka do konce zápasu, v poslední čtvrtině se domácí tým zvedl a náskok snižoval. Naštěstí nijak dramaticky, aby to ohrozilo výhru Trutnova, přesto to Martišek nenechal bez povšimnutí: „Poslední čtvrtina je pro nás varovným prstem. Prohráli jsme ji 5:19, tohle se nemůže stávat. Vedeme téměř o čtyřicet bodů a pak soupeři, který je už téměř na kolenou, dovolíme, aby se takto nadchl. Další zápas začíná zase od nuly a my jsme soupeři do něj dopřáli naději, na skóre se nehraje.“

Kara může naději Strakonic definitivně utnout právě v pátek v domácím prostředí (začátek v 18.30). Pokud se jí to podaří, bude mít před sebou devětadvacátou sezonu v nejvyšší soutěži. Poprvé si v ní totiž zahrála v sezoně 1995/1996 a od té doby ji ani jednou neopustila.

Po té loňské, kdy se baráži vyhnula až výhrou v posledním utkání série o 9. místo, klub plánoval zlepšení, aby se nehrálo jen o přežití. Jenomže ani posílenému kádru se nevedlo, tým získal v základní části pouze dvě výhry a znovu tak musel do nepříjemné série o záchranu.