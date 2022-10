Zachránili jsme sezonu, věří dočasný kouč trutnovských basketbalistek

K výměně došlo asi i proto, že Kara před sebou měla zápas na hřišti Slovanky, jednoho ze dvou družstev, které v Ženské basketbalové lize ještě nevyhrálo.

Vyplatilo se, Trutnov si do tabulky připsal druhou výhru sezony. „Dnes jsme ji zachránili. Věřím, že to bude impuls do další práce,“ komentoval Martišek výhru, která se ve vyrovnaném zápase zrodila v poslední čtvrtině. Do ní Kara šla s jednobodovým mankem (69:70), aby konečné skóre znělo 91:84 v jejich prospěch, „tým konečně ukázal, že je dobrý a že má na to hrát rychlý, moderní a atraktivní basketbal.“

Martišek připustil, že pro klub a pro tým nebyl týden před zápasem jednoduchý: „Už jen vzhledem k okolnostem, které se u nás v týdnu odehrály s odvoláním trenéra, to pro nás bylo těžké utkání.“

Trutnovská Kara se v minulé sezoně zachránila v ŽBL až na poslední chvíli, když se v posledním možném zápase dokázala vyhnout baráži. Klub se v této sezoně chtěl vyhnout něčemu podobnému a angažoval k tomu kouče Veselého, který se ale minulý týden přesunul k mládeži. Martišek u týmu působí dočasně, vedení představí nového kouče nejpozději během blížící se reprezentační pauzy.