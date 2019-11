Satoranský věří, že výhra nad Atlantou mladému týmu Bulls pomůže

Bulls vstup do nové sezony zámořské soutěže nevyšel a v dosavadních devíti zápasech si připsali teprve třetí vítězství. „Je to důležitá výhra pro naše sebevědomí. Neměli jsme ideální začátek, jak jsme chtěli,“ uvedl Satoranský v prohlášení pro české novináře.

Český reprezentant byl rád, že Chicago dokázalo dobrou hru proměnit i ve výsledek, což se třeba v předchozím duelu s Los Angeles Lakers navzdory vedení o 19 bodů nepovedlo. „Poslední zápasy jsme se prezentovali lepším basketbalem, ale chybělo nám hrát stejně po celý zápas,“ prohlásil.

„V posledních čtvrtinách jsme měli problém to dotáhnout do vítězného konce. Doufám, že tohle utkání nám v tom pomůže, protože jsme v něm byli kompaktní po celých 48 minut, a jsem rád, že se mi podařilo dovést kluky k tomuhle vítězství i s novým osobním rekordem,“ přidal Satoranský.

Osmadvacetiletý basketbalista vylepšil osobní a současně i český rekord o dva body. Dosavadním maximem byl jeho výkon z únorového zápasu ještě v dresu Washingtonu shodou okolností proti Chicagu. „Když se dává dohromady nový tým, který je zároveň takhle mladý, tak to není nic jednoduchého,“ pokračoval Satoranský.

„Navíc máme tři nové asistenty a systém je celý nový, takže jsme se na začátku hledali a každý si pořád zvyká na svou ideální roli. Určitě můžu potvrdit, že se zlepšujeme zápas od zápasu v předvedeném výkonu. Zápasy s Atlantou a tři čtvrtiny s Lakers jsou toho důkazem a doufám, že budeme předvádět dobrou hru a vítězit,“ dodal.

Důležitou roli hraje i čtyřiapadesátiletý trenér Jim Boylen. „Je to jeho první celá sezona v roli hlavního kouče a myslím si, že to zvládá velice dobře,“ přidal Satoranský. „Hodně nás podporuje, protože v posledních dnech to byly docela těžké momenty. Je tvrdý, ale dokáže podpořit zvlášť mladé hráče, kteří to potřebují. Myslím si, že je to ideální kouč pro takhle mladý tým,“ uvedl.