Pomikálek: Strašili mě černými scénáři, já byl optimista. A teď věřím v play off

„Dneska klobouk dolů před celým týmem, všichni odvedli práci, kterou měli, bylo to skvělé. Já si to extrémně užil, a jsem rád, že to tak dopadlo,“ usmíval se Pomikálek.

Může to být zlom v sezoně?

Doufám v to. Celou dobu jsme nebyli schopni se sejít v plné síle, dneska to byl první zápas, kdy jsme byli všichni zdraví a připravení. Věděli jsme, o co hrajeme.

Jak týmu pomohly změny v kádru? Přišli Američané Brett Prahl a Ty Nichols, vrátil se Nizozemec Craig Osaikhwuwuomwan.

Myslím, že k nějaké změně muselo dojít, protože jsme opravdu nepředváděli, co jsme chtěli. Neříkám, že odešli horší hráči a přišli lepší, ale jde o ten impulz, že si ti lidi uvědomí: aha, tak ono to moje místo zase není tak jisté, tak bych měl začít jezdit po zadku.

Proč to zatím nešlo?

Těžko říct. Chyběly detaily, hráli jsme docela dost těsných zápasů, snad si to jednou nebudeme vyčítat, že nám ty body budou chybět. Byly to maličkosti, nějaké nerozhodné balony, které místo nás urval soupeř. Nemyslím si, že bychom měli zásadní problém, týmová chemie nám funguje skvěle, teď to jen udržet tak, jak jsme hráli proti Olomoucku. Udržet je na 63 bodech, to je podle mě excelentní výkon.

Jak se cítíte vy po té pauze zaviněné nehodou?

Už je to dobré. Čtyři týdny jsem nemohl pořádně chodit, pak jsem začal cvičit, po necelých šesti týdnech už jsem nastupoval do zápasu. Všichni mě strašili černými scénáři, že to může trvat mnoho měsíců, ale já si pořád držel v hlavě, že zlomenina je na 4 týdny, pak rekonvalescence a za šest týdnů návrat. A jsem rád, že to tak dopadlo.

Žádné potíže už nemáte?

Do rozhovoru radši řeknu ne, někdo by se toho mohl chytit (smích). Ale musím říct, že potíže mám úplně minimální. Chce to čas, je fakt, že já na to hodně tlačil, abych byl co nejdřív zpátky, možná kdybych tomu dal víc času, třeba by to ještě lepší, ale musím to zaklepat, cítím se dobře.

Půjde nahoru i Děčín?

Budeme to mít teď těžké, protože hrajeme hodně zápasů v řadě venku, los je náročný. Ale já jsem pořád optimista, mám v hlavě, že sezona bez play off by nebyla úspěšná.