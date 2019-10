Bojujeme jako hladoví tygři. Cílem Českých Budějovic je záchrana

Budějovičtí Tygři mají za sebou po postupu z krajské soutěže první dvě kola. Na úvod prohráli s Chomutovem 70:84 a pak se Žižkovem 85:97. Lehké to tedy mít rozhodně nebudou. Plány na sezonu jsou proto jasné.

„Druhou ligu chceme zachránit,“ zdůrazňuje Hejpetr. „Zespodu se do ní tlačí další docela silné týmy a silná generace hráčů, proto chceme, aby v Budějovicích zůstala. Také po letech hrajeme juniorskou nadregionální ligu a ti hráči by se měli postupně propracovávat právě do dospělého basketbalu,“ doplňuje šéf Tigers.

S ním souhlasí i 24letý kapitán a pivot Martin Štefanský. Lídr týmu si také hlavně přeje, aby se budějovický tým udržel ve třetí nejvyšší soutěži.

„Cokoli navíc by bylo jen příjemným překvapením. Ale myslím, že nás čeká dost práce jen s tou záchranou. Je podle mě trochu ostuda, že krajské a navíc univerzitní město nehraje lepší ligový basketbal. My však doufáme, že se to postupem času změní. Propagaci basketbalu pomohlo i nedávné mistrovství světa, děti o hru zájem mají, tak je třeba nastavit vizi a tu udržet,“ myslí si kapitán Tigers.

Vedení klubu se nebrání ani postupu do první ligy, podle Hejpetra by se to mohlo povést zhruba do pěti let. „Teď by ale velkým úspěchem, který bychom určitě oslavili, byla výhra nad béčkem Písku v jihočeském derby,“ směje se Štefanský.

Osu nového týmu tvoří právě kapitán Štefanský, David Šlachta či Rudolf Vaclík. „Oni jsou hlavní iniciátoři vzniku týmu, dali to dohromady,“ říká Tomáš Hejpetr.

Zatím se mladý celek učí. S druhou ligou má Štefanský velké zkušenosti z Písku, kde hrával. Jeho zatím tato soutěž nepřekvapuje a pomáhá mladším spoluhráčům.

„Je to opravdu o dost kvalitnější basketbal než ten, který jsme znali z krajské soutěže. Osobně jsem měl strach, jak tempo druhé ligy ustojí moji mladí spoluhráči. Většina z nich neměla s mužským ligovým basketbalem žádné zkušenosti, ale zvládli to všichni se ctí,“ chválí pivot svůj tým.

„Potřebujeme se zlepšit hlavně v obranné fázi. Jsme nejmladší a navíc výškový průměr hráčů je nejnižší ve druhé lize. To nám dělá problémy na doskoku. Rotace v obraně není taková, jaká by měla být. Stávalo se nám, že hráči soupeře měli volné střely, toho se musíme do budoucna určitě vyvarovat. Potrénujeme a výhry snad přijdou. Jsme mladý tým, tak se snažíme o rychlý agresivní basketbal. Zkrátka bojujeme jako hladoví tygři,“ přidává poznatky ze dvou dosavadních utkání.

Čtvrté a páté kolo odehrají budějovičtí Tigers v Příbrami a v pražském Radotíně. Následující utkání 2. a 3. listopadu už budou hrát před domácím publikem v hale Základní školy Kubatova. Na jih přijedou nejprve Litoměřice B a pak Ústí nad Labem.