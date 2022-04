Zraněný střelec Curry už do základní části NBA nezasáhne

Hvězdný střelec a trojnásobný ligový šampion Curry se zranil 16. března po střetu s bostonským Marcusem Smartem při souboji o míč. „Dělá pokroky a příští týden by měl začít s individuálními činnostmi na kurtu,“ oznámili zástupci Golden State.

Kouč Steve Kerr přiznal, že věřil v Curryho návrat ještě před play off. „Doufali jsme, že aspoň jeden zápas by mohl odehrát. Ale nemám o něj obavy. Zraněný byl už mnohokrát, stačí mu jednou vystřelit a dostane se zpátky do rytmu,“ řekl ke čtyřiatřicetiletému lídrovi, jenž v této sezoně dává v průměru 25,5 bodu na zápas.