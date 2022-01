ONLINE: Basketbalistky USK Praha bojují ve Španělsku o druhé místo v Eurolize

Pražanky už mohou počítat s americkou pivotkou Alyssou Thomasovou, která kvůli zotavení po koronaviru poslední euroligový duel vynechala.

ONLINE: Salamanca - USK Praha podrobná reportáž od 20.30 hodin

„Jedeme tam zkusit zvítězit. Hrajeme sice s finalistou posledního ročníku Euroligy, ale i my máme svou kvalitu. Poté, co jsme hrály do jisté míry vyrovnaně s Jekatěrinburgem (77:90), věřím, že si můžeme troufat i na Salamanku u nich,“ řekla před duelem ČTK Hejková.

USK vyhrál první vzájemný zápas v listopadu doma o 25 bodů (80:55), ale v tabulce má oproti španělskému soupeři o porážku víc. Účast ve čtvrtfinále už mají české mistryně jistou.

Euroliga basketbalistek 12. kolo

Skupina A

Riga - Montpellier 45:80

20:30 Salamanca - USK Praha

Tabulka skupiny A Tým Z V P S B 1. Jekatěrinburg 11 11 0 936:760 22 2. USK Praha 11 8 3 927:676 19 3. Salamanca 10 8 2 812:661 18 4. Montpellier 11 6 5 764:828 17 5. Riga 12 5 7 692:831 17 6. Benátky 11 3 8 710:782 14 7. MBA Moskva 11 3 8 708:807 14 8. Szekszárd 11 0 11 651:855 11

Skupina B

Dynamo Kursk - Šoproň 73:77

Galatasaray Istanbul - Girona 80:68 (za hosty Reisingerová 8 bodů, 4 asistence a 3 doskoky)

Gdyně - Landes 74:87