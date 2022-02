Benátky potopeny, po ospalém úvodu se USK v Itálii rozstřílel

Svěřenky trenérky Natálie Hejkové využily prohry Salamanky s Jekatěrinburgem 67:93 a dotáhly se před závěrečným kolem na španělského soupeře na rozdíl jednoho bodu. Salamanca zakončí boje v základní skupině utkáním na hřišti Montpellier, USK čeká doma Riga. V případě rovnosti bodů by skončily druhé Pražanky, které mají lepší vzájemné skóre.

Benátky vs. USK Podrobná reportáž

Hráčky USK nastoupily kvůli třem odloženým zápasům po desetidenní pauze a jejich nerozehranost byla v úvodu znát. Domácí basketbalistky se po osmi bodech Ndourové dostaly brzy do vedení 15:7. Přestože Pražanky jejich náskok v průběhu snížily, po trefách Atturaové a Pennaové přece jen prohrály první část o sedm bodů.

Českým mistryním se však povedl vstup do druhé čtvrtiny a díky Oblakové a Thomasové vyrovnaly po necelých třech minutách na 26:26. Obě basketbalistky USK měly tou dobou na kontě už 10 bodů. Pražanky díky zlepšené hře na doskoku a rychlým protiútokům strhly vedení na svou stranu a do kabin odcházely s osmibodovým trhákem. I když se v dresu USK prosadilo do půle jen pět hráček, Thomasová s Oblakovou vévodily s 15 body statistikám. Domácí držela ve hře hlavně dvanáctibodová Thorntonová.

Svěřenky trenérky Hejkové pokračovaly po přestávce v koncentrované hře a postupně zvyšovaly svůj náskok. Po šňůře osmi bodů se dostaly do vedení 62:47. Benátky sice duel nevzdaly a díky Ndourové a Andersonové se dotáhly zpět na jednociferné manko, po trefách Stankovičové a Jonesové ale získaly Pražanky pohodlné vedení zpět. Do závěrečné části vstupovaly s nejvyšším náskokem 16 bodů.

Italský celek se musel od začátku čtvrté čtvrtiny obejít bez vyfaulované Pennaové, přesto se ještě jednou pokusil o drama. Díky šňůře deseti bodů se dotáhl pět minut před koncem na rozdíl devíti bodů, což nabudilo i domácí fanoušky. USK však kontroval dalšími rychlými trefami a přestože závěrečnou část prohrál 13:20, na jeho čtvrtém vítězství nad Benátkami po sobě se již nic nezměnilo.

Euroliga basketbalistek - 14. kolo Skupina A: Umana Reyer Benátky - ZVVZ USK Praha 75:84 (24:17, 40:48, 55:71)

Nejvíce bodů: Ndourová 22, Thorntonová 18, Andersonová 14, Atturaová 12 - Jonesová 21, Oblaková 20, Thomasová 17, Condeová 14. Fauly: 21:15. Trestné hody: 14/12 - 16/11. Trojky: 9:7. Doskoky: 34:44. Perfumerías Avenida Salamanca - UMMC Jekatěrinburg 67:93