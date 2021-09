Po 14 měsících zpátky na hřišti. Každým týdnem je to lepší, říká Klečka

Odehrál jste 28:32 minuty. Nebylo to na vás po tak dlouhé pauze hodně?

Ta minutáž byla trochu větší, ale přece jen tam bylo prodloužení, takže i tím se to natáhlo. Měli jsme ale dobrou přípravu.

Asi hodně mrzí, že jste duel s Nymburkem nedotáhli k vítězství...

A ještě k tomu v Nymburce, kde už, ani nevím kolik let, nikdo v lize nevyhrál. Když si to člověk vezme zpětně, stačilo udělat jednu věc jinak a mohli jsme zvítězit. Bohužel. Musíme se soustředit na další zápasy, abychom z toho nebyli moc zklamaní, i když výsledek, byť to nebylo vítězství, byl dobrý.

Je to aspoň povzbuzení do sezony?

To ano. Ale nesmí nás to uspokojit. Na ten výkon musíme navázat už teď v sobotu (18.00) doma s Olomouckem.

Do prodloužení Opavu poslal svou trefou Martin Gniadek v poslední vteřině. Měli jste vůbec dost sil, abyste v prodloužení zápas strhli na svou stranu?

Martinův koš, vyrovnání nás nakoplo. Skoro celý zápas jsme však vedli, takže je škoda, že jsme to neurvali v základní hrací době. Nebyli jsme z prodloužení skleslí, sil jsme měli dost a protočili jsme i více hráčů než Nymburk. Stačila jedna drobnost a vše mohlo být jinak.

Loni v červnu jste si v přípravném utkání přetrhl křížový vaz v koleni. Už jste fit?

Stoprocentní to ještě není, ale cítím, že je to zase o deset procent lepší než před měsícem. Mohu se na nohu zase více spolehnout, už se mi tolik nepodlamuje. Každým týdnem je to lepší a už moc nechybí, abych byl úplně fit.

Co si od této sezony slibujete?

Nejméně zopakovat výsledek, který kluci měli v minulém ročníku ligy (druhé místo), a třeba ho i o něco posunout... Jsme ale teprve na začátku. Uvidíme, jak se vše bude vyvíjet. Přece jen nás čeká také FIBA Cup, což je další porce zápasů a cestování. Může nám to vzít nějaké síly, ale rozhodně chceme dosáhnout na co nejlepší výsledek.

Po delší době máte v kádru cizince, Švéda Mattiase Markussona. Je to velká posila?

Obrovská. A obzvlášť co se týče doskoku, který nás dlouhodobě trápil. Takový pivot se bude v české lize těžce bránit. Navíc je to super kluk i do šatny. Sedli jsme si.