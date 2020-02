Zraněný Nečas: Doufám, že po reprepauze už budu v plné zátěži

„Sundal mi dlahu, co jsem měl do té doby, a nasadil ortézu, kterou teď budu nosit. S ní bych měl prstem začít pomalu hýbat. Vyčistili mi to - panovala totiž obava, že by se ta rána mohla zanítit, k čemuž dochází často. To se ale naštěstí nepotvrdilo,“ líčil 39letý pivot.

„V pondělí jdu na vytažení stehů. Po něm se už můžu začít snažit o to, aby otok nebyl takový. Pokud jde o rekonvalescenci, doufám, že po reprepauze (na konci února) už budu znovu v plné zátěži,“ nastínil předpokládaný průběh léčby.

Mluvíte o možném zánětu - myslel jsem, že to máte zlomené...

Nejde o zlomeninu. Byla to otevřená rána, kdy mi kloub protrhl kůži na prstu a vyjel. Muselo se to proto sešívat. Povedlo se to dobře.

Jak na vás zapůsobil doktor Kebrle, který je dnes svého druhu celebritou mezi sportovními lékaři?

Já ho znal už z dřívějších návštěv, dvakrát jsem u něj byl ještě ve Vysokém nad Jizerou. Teď v Boleslavi. Je velmi vstřícný, věděl jsem, co od něj můžu očekávat. Už jen z mého popisu mu bylo jasné, co se mi přesně přihodilo, a řekl, že se to stává. Tu praxi zkrátka má.

Několikrát jsem si pouštěl záběr z Děčína. Jak se ten úraz přesně stal? Dostal jste přímý zásah míčem na napnutý prst?

Bylo to míčem, ale děčínský Vukosavljevič mi do toho plácl, ruku mi před nárazem vychýlil. Takže jsem to schytal do prstu naplno. Byla to prda.

Teď k příjemnějším věcem. Co říkáte na to, jak spoluhráči bez vás a dalších absentérů Viktora Půlpána a Ozrena Pavloviče odehráli pondělní odvetu čtvrtfinále Alpe Adria Cupu s Levicemi (výhra 78:57 a postup)?

Myslím, že to zvládli na výbornou. Po remíze ze Slovenska byl úkol vyhrát aspoň o bod. Ten výsledek z Levic (81:81) nás mrzel, měli jsme z toho zápasu vytěžit víc. Ale klukům pomohlo i sobotní utkání v Nymburce, většina z nich se tam chytila bodově i herně a do odvety si to přenesli.

Jak se těšíte na sobotní šestý díl „Hrajeme spolu za Pardubice“ (od 16.30 v enteria areně), který si při koncertu filharmonie můžete dobře užít i jako divák?

Pro hráče je vždycky utrpení, když na zápase sedí v civilu. Ale tenhle projekt je pro fanoušky výjimečný z kulturního i sportovního pohledu. Účast paní Blanarovičové to jen umocňuje. Možná se na část programu filharmonie půjdu podívat, protože se tentokrát nebudu muset rozcvičovat. Ale věřím, že diváky přitáhne i naše utkání s USK.

Vezmete do arény celou rodinu?

Rád bych, ale nepředpokládám, že by tam můj nejmladší, ani ne dvouletý synek vydržel pět hodin. Asi všichni přijdou až na zápas.