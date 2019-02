Za to může všech pět hráčů. Nečase zklamal pardubický výkon v Brně

„Nezačali jsme vůbec dobře. Ve většině utkání jsme bohužel přistoupili na tempo Brna, které chtělo hlavně zpomalit hru. Přitom v momentě, kdy jsme zrychlili, tak jsme dávali jednoduché koše a slušně jsme hráli i v obraně...,“ hodnotil střetnutí na jihu Moravy pardubický kapitán Radek Nečas.

Nejdůležitějším faktorem středečního duelu byly trojky. Hlavně ty brněnské, vždyť domácí jich zaznamenali 15 z devětadvaceti pokusů a s celkovou úspěšností 52 % se postarali o druhý nejlepší výkon v letošní sezoně!

„Obzvlášť ve druhém poločase se chytil jejich nejlepší střelec Deremy Geiger. Nasázel jich snad pět šest a bylo to,“ pokračoval Nečas.

Pardubice však i přesto mohly pomýšlet na vítězství. V poslední minutě měly hodně dlouhou dobu na vstřelení teoreticky vítězného koše. Přesněji 20 vteřin, jenže...

„Vůbec jsme nepředpokládali, že Geiger nepromění šestku. Kdyby jo, tak bychom vzali time out a něco bychom naplánovali. Největší chyba byla v tom, že jsme se před tím nedomluvili na různých možnostech... Ten čas na to byl, ale nedokázali jsme to,“ litoval Nečas.

Na druhou stranu mohl mít radost alespoň z toho, že do pardubické sestavy se oproti utkání s Kolínem vrátili dva rozehrávači. Takřka 37 minut odehrál Richard Williams a jen o minutu méně Viktor Půlpán.

„V tom byl hodně zásadní rozdíl. V duelu s Kolínem se v plné nahotě projevilo to, že bez nich vůbec nejsme schopni hrát. V Brně už ta hra měla nějaký řád, rozehrávači ji vedli a je jen škoda, že jsme se soupeři přizpůsobili, jak už jsem říkal. To však není jejich chyba, za to mohlo všech pět hráčů na palubovce,“ nesváděl nic na nikoho Nečas.

Třetí do party rozehrávačů Donovan Jackson, jenž má zlomené zápěstí, se na hřišti nějaký čas neukáže. „Je to bezesporu kvalitní hráč, ale nemyslím si, že jeho neúčast měla na výsledek v Brně nějaký velký vliv. Určitě by nám pomohl v rotaci, ale musíme se obejít bez něj. S takovou sestavou, jakou máme,“ smířil se osmatřicetiletý matador.

Beksa nenechala ve vzájemných utkáních Brno vyhrát dlouhých pět let. Teď však vítězná šňůra skončila. „Nad tím jsme vůbec neuvažovali. Od té doby už je tu jen málo hráčů, kteří to mají v paměti, a člověk nad tímhle nepřemýšlí. Sice jsme k utkání jeli jako favoriti, ale bohužel jsme to nenaplnili. To je podstatné,“ říkal Nečas.

V příštím mači na Východočechy čeká Opava. Duel začíná ve středu 13. února v 18 hodin na Dašické a Slezané jsou posledním týmem, nad kterým Pardubice dokázaly zvítězit (89:82).

„Na minulé bitvy včetně té vítězné nad Opavou musíme zapomenout. Na středu to chce mít čistou hlavou, protože hráči soupeře jsou dlouho pohromadě a hrají systémem, který neskrývají. Dobře čtou obranu a bude zase jen na nás, jak se s tím popasujeme. Mají také už prázdnou marodku, což jim bude hrát do karet. Nečeká nás vůbec nic lehkého, ale proti Opavě to má vždy dobrou úroveň. Doufám, že budeme úspěšní,“ přál si Nečas.