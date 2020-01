Dělali jsme hloupé chyby, mrzí Benáčka konec v poháru

„Utkání se nám vůbec nepovedlo. Dělali jsme hloupé chyby. V obraně se nám nedařilo pokrýt všechny hráče. Sami jsme vysokoškoláky dostali do herní i střelecké pohody,“ posteskl si trenér Olomoucka Predrag Benáček. Několikrát se nám podařilo smazat osmibodové manko, pak ale vždy přišla slabší pasáž. Nedokázali jsme ubránit tři útoky v řadě, to byl náš problém,“ dodal.



Souboj o účast v závěrečném turnaji čtyř nejlepších týmů ovládli vysokoškoláci s přehledem. Hanáci vedli pouze několik minut v průběhu druhé čtvrtiny, po poločase se začali bodově stále více propadat. Hosté byli uvolnění, což se projevilo především při střelbě z dálky. Hráči USK proměnili sedmnáct trojek z třiceti pokusů a na to Olomoucko nedokázalo odpovědět.

„Trefovali se i hráči, kteří obvykle nepatří mezi velké střelce. Naše hra se postupně rozpadala,“ přiznal Benáček. „Když byl naším nejlepším hráčem Lukáše Palyza, který šel do zápasu rovnou z postele a před dvěma dny měl čtyřicetistupňové teploty, je něco špatně,“ zlobil se kouč.

BK Olomoucko přišel o možnost obhájit bronzovou medaili z posledního ročníku pohárové soutěže, zpackané čtvrtfinále ale musí hodit za hlavu a soustředit se na ligu. Navíc potřebuje posílit sestavu, kterou opustil Javonte Douglas. „Hledáme, snad někdo přijde. V rozehrané sezoně je to ale těžké,“ míní kouč a nevylučuje, že se nová tvář na soupisce objeví už v příštím ligovém střetnutí s Brnem, které se hraje v sobotu od 18 hodin v Prostějově. „Uvidíme, jak to dopadne. V každém případě je jisté, že pohárový výkon by na Brno nestačil,“ uvědomuje si Benáček.