Po deseti letech v reprezentaci. Třicátník Bohačík přijel zalepit díry

Petr Bohačík se v národním týmu sešel i se svým mladším bratrem Jaromírem, který patří k oporám mužstva. Sourozenci z Markvartovic a odchovanci ostravského basketbalu se v reprezentaci potkávají poprvé.

„Ani ve snu jsem s něčím takovým nepočítal,“ přiznal Petr Bohačík před nadcházejícími duely kvalifikace mistrovství světa. Český výběr nejprve nastoupí v pátek v Bosně a Hercegovině a v pondělí v Opavě od 17.00 proti Litvě.

Dodal, že si ale uvědomuje, proč ho trenéři Ginzburg a Czudek povolali. „Kluci (Balvín, Auda), kteří hrají v Japonsku, nemohli přijet, Honza Veselý hraje Euroligu a další pivoti jsou zranění (Kříž),“ uvedl Bohačík. „Dobře vím, jaká je situace, ale na tento repre týden jsem se moc těšil.“

A o to více, že se potkal s mladším bratrem Jaromírem, který působí ve francouzském Štrasburku.

„Jsme od sebe o sedm let, věkový rozdíl tam je. Jako kluci jsme snad ani nesnili o tom, že bychom se do reprezentace dostali, natož že bychom si v ní zahráli spolu,“ usmál se Petr Bohačík. „Je to skvělé a radost z toho mají i rodiče, ačkoli si uvědomují můj věk i jakou roli v týmu asi budu mít.“

Petr Bohačík na reprezentačním tréninku

Ostravský pivot podotkl, že s bratrem nyní hodně oprášil kontakty.

„Když nabídka přišla, hned jsem mu volal a vyptával se, než jsem kývnul. Naštěstí nechtěli odpověď okamžitě. Potřeboval jsem si to trochu promyslet. Když jsem zvedl telefon a slyšel, ať přijedu na kemp, tak jsem to musel probrat s rodinou, ale i bráchou, jak se na to dívá. Linky mezi Ostravou a Štrasburkem byly nažhavené. Ale dostal jsem od něj doporučení.“ Šestatřicetiletý Petr Bohačík připouští, že Jaromír první basketbalové zkušenosti získal s ním.

„Na druhou stranu brácha začínal už v minižácích, tudíž se všechno naučil tam. Já jsem se na basket dal kolem čtrnácti let a to jsem se musel v tom věku naučit mnohem více. Bylo to složité, ale pomohlo mi, že jsem byl takové to dítě vesnice, které odmala běhá venku a střídá různé sporty.“

S bratrem v jednom týmu hrál jen jednou - při utkání All Stars mezi výběry české a polské ligy v roce 2014 v Pardubicích, kde tehdy působil.

Petr Bohačík upozorňuje, že ač je sice od neděle s reprezentací, nemá jistotu, že do některého ze zápasů zasáhne. „V nominaci nás je čtrnáct, takže uvidíme,“ řekl. „Ale jasně, když už jsem tak blízko, tak bych si moc přál zahrát.“

A obzvlášť v Opavě, kde v minulé sezoně, v nadstavbě a play off národní ligy úspěšně hostoval.

„Ani si nevybavuji, kdy byla reprezentace naposledy v Opavě,“ podotkl. „Většinou bývá v Praze a Pardubicích. Pro Opavu i pro mě by to byl svátek. Pro mě o to větší, že jsem v tamějším mužstvu tři měsíce hrál a došli jsme až do ligového finále.“